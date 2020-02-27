Коронавирус может приобрести масштабы всемирной пандемии и ни одна из стран не застрахована от распространения опасной инфекции.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Financial Post.

"Этот вирус имеет потенциал стать пандемией... Но мы готовы помогать всем странам в укреплении их национальных систем здравоохранения", – сказал он.

Коронавирус "Цензор.НЕТ"

В то же время Гебрейесус подчеркнул, что ни одна страна на планете не должна думать, что ее коронавирус не коснется. По его словам, все наоборот должны объединить усилия для эффективного сдерживания смертельно опасного недуга.

"Не время для страха. Сейчас настало время принять меры для предотвращения инфекции и спасения жизней", – сказал гендиректор ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпидемия COVID-2019 уже прошла свой пик, о чем свидетельствует сокращение количества новых случаев заражения.

Эксперты заявили, что самым опасным был период с 23 января по 2 февраля.

Также в ВОЗ заверили, что несмотря на то, что коронавирус обладает потенциалом пандемии, на данном этапе неконтролируемого глобального распространения болезни нет.

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