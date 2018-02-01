Корь в Украине: Супрун сделала неутешительное заявление

За последние недели в Украине зафиксировано 600-700 новых случаев кори, без тенденции к уменьшению.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в интервью журналу "Новое время".

Супрун отметила, что корью в министерстве занимаются уже почти год, но топ-новостью для массмедиа она стала только два месяца назад, когда заболел первый человек в Киеве.

По ее словам, еще в январе прошлого года министерство получило предупреждение ВОЗ, что из-за низкого уровня вакцинации страна серьезно рискует.

"Поэтому когда корь началась в августе этого года, мы были готовы, у нас уже был штаб по борьбе с заболеванием. Мы закупили миллион дополнительных доз вакцин и усилили вакцинацию в трех западных областях, где сегодня наибольшее количество больных. По 2017 мы впервые за 10 лет вакцинировали 93% детей одного года", - заявила министр.

Супрун отметила, что вспышка исчезает через месяц-полтора, если в стране вакцинировано 95% населения, но в Украине в последние годы эти цифры не превышали 50%. Теперь, по ее словам, перед министерством стоит амбициозная задача - ревакцинировать и вакцинировать несколько миллионов украинских детей, которых прививки обошли стороной.

"Лекарства от кори нет, и это единственный способ эффективно остановить вспышку болезни. Мы также следим за статистикой новых случаев, их за последние недели стало 600-700, без тенденции к уменьшению ", - добавила она.

Супрун признает, что без системной вакцинации каждая из почти преодоленных в цивилизованном мире болезней может нанести Украины серьезные убытки.

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