Корь в Украине: Минздрав назвал единственное действующее средство

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что единственным действующим средством против кори является вакцинация.

Как рассказала чиновница в ходе брифинга, в Украине в 2017 году было зафиксировано 4782 случая заболевания корью, 75% из этого числа - это дети.

По словам Супрун, 86% заболевших не были привиты от кори в соответствии с календарем. Лечения от кори не существует. На 900 заболевших пациентов умирает один заболевший.

"В Украине существует вспышка кори. Был разрушен основной щит - это общая вакцинация. Вспышка была необратима. За последние пол года, от кори умерли четверо детей и двое взрослых. Каждая смерть, которую можно было бы предотвратить является трагедией для нашей страны. Потому как в цивилизованной стране, которая идет в Европу, должно быть ноль смертей от кори", - заявила она.

Украина - менее 50% вакцинированных против кори в 2016 году

"Все вы помните скандалы, связанные с вакцинацией. Хочу вас убедить, что ситуация с вакцинацией изменилась. На сегодняшний день в Украине есть только качественные бельгийские вакцины от кори", - сказала она.

Она также отмечает, что корь пришла в Украину из Румынии. "Корь пришла к нам из Румынии, где также есть проблема с уровнем вакцинации", - заявила Супрун.

Как ранее сообщал "МедОбоз", параллельно со вспышкой кори, которая уверенно распространяется по Украине, ухудшается ситуация и с другими опасными болезнями.