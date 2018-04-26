Корь в Украине: где главные очаги и как защититься

Как только всем показалось, что корь в Украине начала отступать, появилась новая неутешительная статистика. Так, за предыдущую неделю заболели еще 1070 пациентов: 507 взрослых и 563 малыша.
По утверждениям Министерства здравоохранения, это наибольшее количество новых случаев заболевания за такой промежуток времени с начала вспышки кори с 2017 года.
"МедОбоз" выяснил, где вы рискуете подхватить болезнь и как от нее защититься.
пресс-служба Минздрава
Под прицелом - Волынь и Киев
Согласно официальным данным, за последнее время больше всего "новоиспеченных" заболевших зафиксировали в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Львовской и Киевской областях. Также "чекинится" корь в Харькове, Киеве, есть заболевшие корью и в Сумах.
В целом за весь период вспышки заболевания (начиная с августа 2017-го года) лидерами по заболеваемости стали Ивано-Франковская, Закарпатская, Одесская, Львовская и Черновицкая области.
Главные же очаги инфекции находятся в местах массовых скоплений людей. Например, наиболее вероятно поймать инфекцию на крупном предприятии, в вузе или же в школе и детсаду.
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Как начинается корь?
Корь относится к острым вирусным инфекционным болезням. Ей характерен повышенный уровень контагиозности - порядка 100%. То есть, любой, кто контактировал с носителем вируса, заболеет без вариантов.
Как и многие другие вирусные инфекции, корь начинается "тихо".
"Попадая в организм, вирус проявляется не сразу - проходит порядка 10-17 дней инкубационного периода, а только потом проявляются первые симптомы", - пояснила семейный врач Наталья Деменко.
Именно поэтому зараженный человек, пока не "сляжет", щедро раздает инфекцию окружающим.
А приблизительно через две недели появляются признаки, которые очень схожи с симптомами ОРВИ:
Высокая либо повышенная температура тела;
Ломота в теле;
Слабость;
Раздражительность;
Насморк;
Сухой кашель;
Чихание;
Боль в горле;
Воспаление лимфоузлов;
Воспаление глаз и слезотечение;
Расстройство желудка (болезненность, диарея, тошнота, метеоризм);
Бессонница или постоянная сонливость.
Сыпь, характерная кори, так называемые пятна Филатова-Коплика, появляется только спустя 2-3 дня после появления первых болезненных симптомов. Она проявляется в виде мелких красных высыпаний, похожих на аллергический дерматит. Сперва она покрывает лицо, а затем проступает по всему телу (в частности, на ладонях и стопах). На слизистых оболочках рта при этом появляются белые точки, окруженные красной каймой.
Через неделю высыпания светлеют, а на их месте остается небольшая пигментация, которая со временем исчезает.
Как защититься от кори?
Несмотря на распространенные слухи, мол защититься от кори помогут иммуномодуляторы и противовирусные лекарства, выход на самом деле только один - вакцинация.
"Вирус не будет вам угрожать, только если в организме имеются особые антитела, которые могут выработаться только после перенесения заболевания либо введения малой дозы вируса (прививки)", - рассказала терапевт Наталья Гордиенко.
Чтобы у человека выработался стойкий иммунитет, вакцинация проводится в несколько этапов: в возрасте 1 года, а потом в 6 лет. Ревакцинация - в подростковом возрасте (от 15 до 17 лет).
Также вакцину дают взрослым, если те не были привиты ранее.
Помимо плановой вакцинации, есть и экстренная. Она проводится, когда пациент не получал вакцину либо данных об этом нет, при этом контактировал с носителем вируса. В таком случае вакцина вводится в течение 72 часов после контакта.
В Украине прививка от кори делается бесплатно. Как уверяют в Минздраве, сейчас вакцины доступны в каждой поликлинике и больнице. И все они высокого качества, потому бояться негативных последствий не стоит.
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Чем опасна корь?
Принято считать, что корь - это безобидное детское заболевание, самое страшенное при котором - высыпания.
Однако это отнюдь не так. Ведь корь на самом деле может привести к тяжелым осложнениям, исход которых может быть летальным.
В частности, к наиболее распространенным осложнениям кори относятся:
Пневмония;
Менингоэнцефалит;
Отит;
Гепатит;
Гастроэнтерит;
Коревой энцефалит;
Воспаление лимфоузлов.
Потому игнорировать качественное профессиональное лечение, заменяя его народными методами и самоназначениями нельзя.
Ранее "МедОбоз" рассказывал, сколько жизней украинцев унесла корь.