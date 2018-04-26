Корь в Украине: где главные очаги и как защититься

Как только всем показалось, что корь в Украине начала отступать, появилась новая неутешительная статистика. Так, за предыдущую неделю заболели еще 1070 пациентов: 507 взрослых и 563 малыша.

По утверждениям Министерства здравоохранения, это наибольшее количество новых случаев заболевания за такой промежуток времени с начала вспышки кори с 2017 года.

"МедОбоз" выяснил, где вы рискуете подхватить болезнь и как от нее защититься.

пресс-служба Минздрава

Под прицелом - Волынь и Киев

Согласно официальным данным, за последнее время больше всего "новоиспеченных" заболевших зафиксировали в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Львовской и Киевской областях. Также "чекинится" корь в Харькове, Киеве, есть заболевшие корью и в Сумах.

В целом за весь период вспышки заболевания (начиная с августа 2017-го года) лидерами по заболеваемости стали Ивано-Франковская, Закарпатская, Одесская, Львовская и Черновицкая области.

Главные же очаги инфекции находятся в местах массовых скоплений людей. Например, наиболее вероятно поймать инфекцию на крупном предприятии, в вузе или же в школе и детсаду.

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Как начинается корь?

Корь относится к острым вирусным инфекционным болезням. Ей характерен повышенный уровень контагиозности - порядка 100%. То есть, любой, кто контактировал с носителем вируса, заболеет без вариантов.

Как и многие другие вирусные инфекции, корь начинается "тихо".

"Попадая в организм, вирус проявляется не сразу - проходит порядка 10-17 дней инкубационного периода, а только потом проявляются первые симптомы", - пояснила семейный врач Наталья Деменко.

Именно поэтому зараженный человек, пока не "сляжет", щедро раздает инфекцию окружающим.

А приблизительно через две недели появляются признаки, которые очень схожи с симптомами ОРВИ:

Высокая либо повышенная температура тела;

Ломота в теле;

Слабость;

Раздражительность;

Насморк;

Сухой кашель;

Чихание;

Боль в горле;

Воспаление лимфоузлов;

Воспаление глаз и слезотечение;

Расстройство желудка (болезненность, диарея, тошнота, метеоризм);

Бессонница или постоянная сонливость.

Сыпь, характерная кори, так называемые пятна Филатова-Коплика, появляется только спустя 2-3 дня после появления первых болезненных симптомов. Она проявляется в виде мелких красных высыпаний, похожих на аллергический дерматит. Сперва она покрывает лицо, а затем проступает по всему телу (в частности, на ладонях и стопах). На слизистых оболочках рта при этом появляются белые точки, окруженные красной каймой.

Через неделю высыпания светлеют, а на их месте остается небольшая пигментация, которая со временем исчезает.

Как защититься от кори?

Несмотря на распространенные слухи, мол защититься от кори помогут иммуномодуляторы и противовирусные лекарства, выход на самом деле только один - вакцинация.

"Вирус не будет вам угрожать, только если в организме имеются особые антитела, которые могут выработаться только после перенесения заболевания либо введения малой дозы вируса (прививки)", - рассказала терапевт Наталья Гордиенко.

Чтобы у человека выработался стойкий иммунитет, вакцинация проводится в несколько этапов: в возрасте 1 года, а потом в 6 лет. Ревакцинация - в подростковом возрасте (от 15 до 17 лет).

Также вакцину дают взрослым, если те не были привиты ранее.

Помимо плановой вакцинации, есть и экстренная. Она проводится, когда пациент не получал вакцину либо данных об этом нет, при этом контактировал с носителем вируса. В таком случае вакцина вводится в течение 72 часов после контакта.

Новости На известном львовском заводе среди работников вспыхнула корь

В Украине прививка от кори делается бесплатно. Как уверяют в Минздраве, сейчас вакцины доступны в каждой поликлинике и больнице. И все они высокого качества, потому бояться негативных последствий не стоит.

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Чем опасна корь?

Принято считать, что корь - это безобидное детское заболевание, самое страшенное при котором - высыпания.

Однако это отнюдь не так. Ведь корь на самом деле может привести к тяжелым осложнениям, исход которых может быть летальным.

В частности, к наиболее распространенным осложнениям кори относятся:

Пневмония;

Менингоэнцефалит;

Отит;

Гепатит;

Гастроэнтерит;

Коревой энцефалит;

Воспаление лимфоузлов.

Потому игнорировать качественное профессиональное лечение, заменяя его народными методами и самоназначениями нельзя.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, сколько жизней украинцев унесла корь.