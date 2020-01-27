"Все не жрут бананы и не получают посылки!" Комаровский едко высмеял панику вокруг коронавируса

Паника в Украине из-за нового коронавируса nCoV неоправданна, поскольку болезнь не может передаться большому количеству человек: она примерно в 9 раз менее заразна, чем корь.

Об этом сообщил известный врач-педиатр Евгений Комаровский. Видео об инфекции он опубликовал на своем YouTube-канале в понедельник, 27 января (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Он пояснил, что базовое репродуктивное число (R0) коронавируса 2019-nCoV намного меньше, чем у кори.

Комаровский высмеял панику вокруг коронавируса Коллаж

"В этом плане меня вообще страшно удивляет вот эта безумная паника в наших социальных сетях", – признался доктор.

"То есть, вы понимаете, – в моей стране 150 тысяч заболевших корью. А люди продолжают обсуждать целесообразность вакцинации! Уханьским вирусом пока не заболел никто, но все не жрут бананы и не получают посылки! Ну это бред какой-то!" – эмоционально заявил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее доктор Евгений Комаровский назвал реальные опасности заболевания nCoV.

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