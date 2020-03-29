Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, какие лекарства должны быть в аптечке, чтобы помочь себе при заболевании коронавирусом.
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Он записал видеоинструкцию самоспасения при COVID-19, в которой отметил, что в мире нет лекарств от него, но помочь облегчить симптомы могут давно известные лекарства.
В первую очередь он подчеркнул, что при первых симптомах ОРВИ нельзя прекращать употреблять лекарства от хронических заболеваний, а некоторые нужно увеличить дозу.
Комаровский рассказал, какие лекарства должны быть в аптечке на случай коронавируса
Скриншот
Кроме того, нужно иметь в аптечке лекарства, которые не используются повседневной жизни.
Жаропонижающие средства:
1. Парацетамол. Максимальное количество 1,5 г = 1500 мг в сутки для взрослого человека.
Инфографика Комаровского
2. Ибупрофен. 1,2 г = 1200 мг в стуки - доза для взрослого человека.
Инфографика Комаровского
Если жаропонижающие средства не действует, необходимо обратиться к врачу, а также пить больше жидкости.
Средство для пероральной регидратации
Доктор дал рецепт средства для пероральной регитратации. Как оказалось, его можно приготовить самостоятельно и при достаточном употреблении капельницы не понадобятся.
Рецепт средства для пероральной регидратации:
обыкновенная поваренная соль - 3 г
обыкновенный сахар (сахароза) - 18 г
вода - 1 л
Инфографика Комаровского
Боль в горле
При боли в горле можно использовать симптоматические средства для облегчения (они не лечат, но будет легче). Можно использовать большинство спреев, леденцов и таблеток для облегчения симптомов.
Инфографика Комаровского
Инфографика Комаровского
Сухой кашель
Комаровский отмечает, что с лекарствами от сухого кашля нужно быть более осторожным. Лучше всего много пить жидкости, тогда никакие отхаркивающие средства не нужны.
Инфографика Комаровского
Инфографика Комаровского
Чтобы уменьшить риск заболеть коронавирусом с усложнениями Комаровский советует дышать чистым свежим воздухом, пить много жидкости, смотреть хорошее кино и промывать нос солевыми жидкостями при затрудненном дыхании.
Инфографика Комаровского
Если вы не можете дышать носом, вам понадобятся сосудосуживающие препараты.
Комаровский советует в таком случае использовать оксиметазолин. Его можно использовать раз на 15 часов и не более 5 дней подряд.
Инфографика Комаровского
"В большинстве случаев организм способен сам справиться с вирусом, ему только нужно создать хорошие условия для этого", – подытожил Комаровский.
Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский назвал единственные противовирусные, которые должны быть в аптечке каждого украинца.
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