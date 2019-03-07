Клизма из соли и соды: Супрун развенчала популярные мифы о кори

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала мифы о кори, посоветовав ни в коем случае не применять клизмы из соли и соды.

Правду она раскрыла на своей странице в Facebook. Один из мифов заключается в том, что корь якобы "благословенная" болезнь, ведь если ребенок переболел ею, у него будет иммунитет на всю жизнь.

"Корь - смертельно опасная болезнь. Если ребенок заболеет корью и выздоровеет, у него действительно сформируется иммунитет против этого заболевания. Однако инфекция может вызвать осложнения: поражение мозга (энцефалит), бронхит, пневмонию", — заявила Супрун.

Она добавила, что не ограждать ребенка от кори вакциной — это заведомо подвергать его смертельной опасности.

Второй миф заключается в том, что прививки от кори не гарантирует, что ребенок не заболеет, поэтому ее можно не делать.

Эпидемия кори АСН

"Прививки от кори — это единственная надежная защита от болезни и тяжелых осложнений. После прививки двумя дозами вакцины КПК остается риск, что ребенок может заболеть корью. Но он мизерный — всего 3-5%. Поэтому сравнивать риски заболеть корью вакцинированного ребенка и невакцинированных — это манипуляция", — сказала Супрун.

Третий миф: если не применять антибиотики и жаропонижающие средства во время болезни, то энцефалит (поражение мозга) невозможен. Жаропонижающие якобы "помешают" кори "проявиться" сыпью, поэтому болезнь "пойдет внутрь" — в легкие и мозг.

"Энцефалиьт является одним из осложнений кори. Ни в коем случае его не могут вызвать антибиотики или жаропонижающие препараты. Так же препараты для снижения температуры, которые обязательно надо принимать после пересечения отметки термометра 38,5, не могут повлиять на распространение сыпи, тем более — направить болезнь в легкие и мозг", — заявила она.

Четвертый фейк: вместо жаропонижающего средства нужно освободить силы иммунной системы для борьбы с вирусом кори. Для этого советуют сделать ребенку клизмы на основе раствора соли и соды в воде.

"Такой подход к ребенку, который болеет корью, можно назвать лишь видом пыток. Не занимайтесь самолечением — при первых признаках обратитесь к врачу!" — предупредила Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемию кори в Украине объявить невозможно. Для этого нужен главный санитарный врач, которого, из-за ликвидации СЭС, в Министерстве здравоохранения сейчас нет.

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