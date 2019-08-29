Кличко неправильно вакцинировали: что говорят врачи

Мэру Киева Виталию Кличко, который сделал ревакцинацию против дифтерии и столбняка в Центре первичной медико-санитарной помощи №1 Шевченковского района столицы, прививки провели неправильно.

Об этом "Украинской правде" рассказала семейный врач Марина Сикорская (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

"Взрослым вакцину стоит колоть в дельтовидную мышцу, а на фото угол выбран для подкожного введения", – уверена она.

Кличко неправильно вакцинировали Facebook Виталия Кличко

Из-за неправильного ввода, человека может беспокоить боль и отек на месте инъекции, однако на формирование иммунитета это не должно повлиять.

Кличко неправильно вакцинировали Facebook Виталия Кличко

Красный круг обозначает место для инъекции Украинская правда/pharmacistsprovidecare

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко сделал ревакцинацию против дифтерии и столбняка в Центре первичной медико-санитарной помощи №1 Шевченковского района столицы. Он заявил, что поддерживает обязательную вакцинацию по Национальному календарю учащихся в школах и воспитанников детских садов.

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