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/ Болезни и лечение

Кличко неправильно вакцинировали: что говорят врачи

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Мэру Киева Виталию Кличко, который сделал ревакцинацию против дифтерии и столбняка в Центре первичной медико-санитарной помощи №1 Шевченковского района столицы, прививки провели неправильно.

Об этом "Украинской правде" рассказала семейный врач Марина Сикорская (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

"Взрослым вакцину стоит колоть в дельтовидную мышцу, а на фото угол выбран для подкожного введения", – уверена она.

Кличко неправильно вакцинировали

Кличко неправильно вакцинировали

Facebook Виталия Кличко

Из-за неправильного ввода, человека может беспокоить боль и отек на месте инъекции, однако на формирование иммунитета это не должно повлиять.

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Кличко неправильно вакцинировали

Кличко неправильно вакцинировали

Facebook Виталия Кличко

Красный круг обозначает место для инъекции

Красный круг обозначает место для инъекции

Украинская правда/pharmacistsprovidecare

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко сделал ревакцинацию против дифтерии и столбняка в Центре первичной медико-санитарной помощи №1 Шевченковского района столицы. Он заявил, что поддерживает обязательную вакцинацию по Национальному календарю учащихся в школах и воспитанников детских садов.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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