Китай заявил о сотнях инфицированных смертельным коронавирусом

В Китае подтвердили 291 случай инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Об этом сообщает Reuters. Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

Тем временем от коронавируса погиб уже четвертый человек. Вакцины от данного вируса пока нет, однако разработать ее намерены уже в феврале.

Коронавирусы – семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января Всемирная организация здравоохранения созовет экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за опасности масштабной эпидемии смертельного коронавируса

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