Китай косит коронавирус: число жертв возросло

В Китае от нового коронавируса скончались уже девять зараженных. При этом количество инфицированных возросло до 440 человек.

Об этом сообщил заместитель главы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь, передает РИА Новости.

При этом ранее болезнь подтвердилась лишь у 324 человека. Ранее сообщалось о 324 случаях заражения и шести погибших.

Напомним, ВОЗ созвала экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за опасности масштабной эпидемии смертельного коронавируса на 22 января.

Коронавирусы – семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

Число зараженных и жертв кононавируса катастрофически растет 24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины официально уведомил Пограничную службу о ситуации с коронавирусом в Китае и об актуальных рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

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