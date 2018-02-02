Кажуть: попереджений – значить озброєний. Тому хочу звернути увагу на дуже важливий аспект: а якщо вакцинацію робити не можна? Як тоді протистояти цим небезпечним вірусним захворюванням?

Кір не вщухає: з 1 січня в Україні офіційно зареєстрували майже 3 000 випадків кору, і померло за цей час вже троє людей – двоє дітей і дорослий. Нові спалахи кору очікують у лютому-березні. А тим часом зафіксували перший у цьому році випадок захворювання на дифтерію…

МОЗ рекомендує негайно усім робити щеплення, адже, як твердять лікарі, в разі охоплення вакцинацією не менше 95% дорослих та дітей, за місяць-півтора спалахи кору припиняться. Але, по-перше, як виявилося, вакцин вже не вистачає, а по-друге, їх не всім можна й робити! Серед таких - вагітні жінки, ті, хто хворіють на гострі захворювання, алергіки, пацієнти з імунодефіцитними станами, після операцій тощо.

За рекомендацією ВООЗ, таким людям протягом 6 днів після контакту з хворим необхідно провести профілактику препаратом "Імуноглобуліну людини нормальним", який має антитіла проти кору. Як відомо, імуноглобуліни застосовують для профілактики кору, гепатиту А, дифтерії, ботулізму, сказу. Ці препарати незамінні для підвищення опору організму в період після гострих інфекцій із затяжним перебігом, пневмоній тощо.

Тому хотів би закликати і фахівців МОЗ, і вітчизняних виробників імунологічних препаратів проводити більше роз’яснювальної роботи серед населення та долучитися до спільного подолання епідемії кору в Україні!

Ми, наприклад, можемо передати у розпорядження МОЗу тисячу упаковок "Імуноглобуліну людини нормального". Це дозволить провести профілактику 3 тисячам осіб.

Маємо долати епідемію разом!