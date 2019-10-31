Каждая десятая смерть: в Украине забили тревогу из-за воздуха-убийцы

Каждую десятую смерть в Украине связывают с грязным воздухом. Он несет прямую угрозу жизни и здоровью украинцев.

Как говорится в сюжете ТСН, среди самых опасных последствий - злокачественные новообразования, болезни сердца и органов дыхания.

"Исследования глобального бремени болезней – оно проводится во всем мире. Именно по смертности мы в пятерке лидеров. После нас там Северная Корея, Грузия там где-то рядом, Центрально-африканская республика", – говорит заместитель директора Центра общественного здоровья Украины Владислав Збанацкий.

Воздух в Украине становится убийцей Иллюстрация

Отмечается, что пагубный воздух в центрах мегаполисов формируют автомобили и автобусы, работающие на дизеле.

При этом упоминается случай в Британии с женщиной, которая судится с воздухом. Ее дочь росла в доме возле большого шоссе на юге Лондона, из-за чего, вероятно, ребенок заболел астмой, пережил 27 госпитализаций за три года. В конце концов, 9-летняя Элла умерла. "Она болела три года. И три года станция мониторинга фиксировала вспышки загрязнения возле дома. У нас есть эти документы! Я не хочу никого наказывать – это не вернет ребенка! Я хочу, чтобы суд признал факт смерти из-за качества воздуха. И, возможно, тогда правительства всего мира начнут что-то делать", – говорит мама девочки.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации медиков, восточные регионы Украины сегодня являются лидерами по количеству больных раком. Проблема заключается в критическом упадке экологии.

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