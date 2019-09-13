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/ Болезни и лечение

Категорически нельзя: назван запрет при болезни ребенка

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Доктор Евгений Комаровский рассказал, при каких болезнях ребенку категорически нельзя делать массаж.

Он опубликовал на своей странице в Instagram соответствующее видео, в котором проинструктировал родителей малышей.

"Массаж ребенку нельзя делать в остром периоде инфекционных заболеваний", - отметил он.

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Также он обратил внимание на следующие моменты: массаж нельзя делать при повышении температуры и в течение пяти дней от начала инфекционного заболевания.

Больной ребенок

Больной ребенок

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, риск развития у ребенка аутизма может быть связан с искусственным появлением на свет – путем кесарева сечения.

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Место
Украина
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