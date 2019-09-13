Категорически нельзя: назван запрет при болезни ребенка

Доктор Евгений Комаровский рассказал, при каких болезнях ребенку категорически нельзя делать массаж.

Он опубликовал на своей странице в Instagram соответствующее видео, в котором проинструктировал родителей малышей.

"Массаж ребенку нельзя делать в остром периоде инфекционных заболеваний", - отметил он.

Также он обратил внимание на следующие моменты: массаж нельзя делать при повышении температуры и в течение пяти дней от начала инфекционного заболевания.

Больной ребенок 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, риск развития у ребенка аутизма может быть связан с искусственным появлением на свет – путем кесарева сечения.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!