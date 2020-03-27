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/ Болезни и лечение

Карантин в Украине: врач объяснила, кому необходима самоизоляция

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Самоизоляция из-за коронавируса в Украине необходима людям, которые вернулись из-за границы, контактировали с больными либо сдали тесты на COVID-19.

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Как правильно самоизолироваться и сколько должен длиться карантин, рассказала в эфире ObozTV семейный врач Вита Олещенко.

Врач напомнила, что самоизоляция – это, в первую очередь, воздержание от контактов с другими ради того, чтобы уменьшить риск инфицирования.

"Для кого она нужна? Если вы ждете результатов тестов на коронавирусную инфекцию, если вы недавно вернулись из-за границы, если были в тесном контакте с больным COVID-19. Но это не касается тех случаев, когда вы контактировали не дольше 15 минут и на расстоянии не менее 2 метров", – объяснила Олещенко.

По ее словам, самоизоляция, если человек принял такое решение сам или ему рекомендовали медики, должна продолжаться не менее 14 суток.

"Сообщите своим друзьям и родным о том, что вы самоизолировались, чтобы они не навещали вас в этот период. Запаситесь продуктами питания на этот период. Если вы проживаете не одни, у вас должна быть своя отдельная комната, которая очень хорошо проветривается, где будет проводиться каждый день влажная уборка", – отметила врач.

"При контакте с теми, с кем вы проживаете, вы должны носить маску и контактировать с ним на расстоянии 1,5 метра. Если есть возможность пользоваться отдельным санузлом – это очень хорошо, воспользуйтесь такой возможностью", – добавила она.

В случае необходимости выйти на улицу, Олещенко порекомендовала обязательно надевать маску и защитные перчатки, а также поменьше контактировать с другими людьми.

"Если вы почуствуете такие симптомы как кашель, одышка, повышение температуры – обязательно уведомьте об этом медиков. Объясните свою ситуацию, что вы были на самоизоляции, что вы контактировали с больным COVID-19 или вернулись из-за границы. Это будет внесено в специальный протокол и вам предоставят медицинскую помощь", – заключила она.

Карантин в Украине: кому необходима самоизоляция

rbc.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее семейный врач Вита Олещенко рассказала, что должны делать люди, которые почувствовали у себя симптомы коронавируса.

Также она назвала два метода диагностики коронавируса и назвала ряд профилактических мер, которые помогают не заразиться.

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Читайте все новости по теме "Советы врачей" на OBOZREVATEL.

Автор
Павел Заяц
Темы
Советы врачей Карантин в Украине Коронавирус Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Место
Украина
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Исаев Максим
Исаев Максим
Самоизоляция нужна бaндepoвским подxyиникам! Изолировать, нaxyи, пока не вымрут, нaxyи!
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