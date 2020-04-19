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Какими препаратами в Украине лечат коронавирус: озвучен список

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В Украине для лечения коронавируса используют ряд препаратов, которые в мире показали положительный эффект.

Список лекарств назвала в интервью "Апострофу" врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией Сумского государственного университета Оксана Чемич.

"Мы используем препараты, которые в мире показали положительный эффект, способствовали тому, чтобы остановить размножение (репликацию) вируса. Это гидроксихлорохин, хлорохин, делагил. При тяжелых случаях добавляем фавипиравир (известный также как T-705 или Авиган). Вторая группа препаратов – лопинавир/ретинавир, которые известны под названиями Алувиа или Калетра и используются для больных с ВИЧ, помогают уменьшить вирусную нагрузку также при COVID-19. Можно использовать в сочетании озельтамивиром", – рассказала Чемич.

Какими препаратами в Украине лечат коронавирус

Какими препаратами в Украине лечат коронавирус

Также врач-инфикционист сообщила, что для уменьшения количества воспалительных медиаторов иммунной системы, используется препарат Актемра, действующее вещество – тоцилизумаб.

"Препараты мы используем вместе с антибиотиками, поскольку не можем исключить присоединение бактериальной флоры к вирусному воспалению. Это может быть азитромицин или другие антибиотики широкого спектра действия. К сожалению, области обеспечены далеко не всем из перечисленных препаратов на данный момент", – резюмировала Оксана Чемич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина решила закупить лекарство от коронавируса, получившее успех в США.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
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