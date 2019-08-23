Как узнать о скорой смерти: опубликован список анализов

Ученые из Нидерландов разработали анализ крови, который сможет предсказать, умрете ли вы своей смертью в ближайшие 10 лет.

Таковы были результаты масштабного исследования, в ходе которого медики подробно изучили анализы крови из 12 различных европейских баз данных. В общей сложности были проанализированы образцы крови 44 тысяч человек, передает ВВС.

Медикам удалось выявить всего 14 биомаркеров, оценивающих вероятность смертельного исхода от любых естественных причин. Эти показатели оценивают текущее состояние здоровья и указывают на высокий риск развития тех или иных опасных заболеваний. Медики успокаивают, что после получения результатов можно начать лечение и скорректировать некоторые биомаркеры.

Анализ крови Иллюстрация

Интересно, что каждый из участников исследования дал предварительное согласие на изучение состава его крови после смерти. В результате более 5500 человек "сдали" повторный анализ посмертно.

Изученные биомаркеры лишь оценивают текущее состояние здоровья и указывают на высокий риск развития тех или иных опасных заболеваний – однако его можно снизить, если существенным образом изменить привычный стиль жизни, поясняют ученые.

И так, узнать, близки ли вы к смерти, можно благодаря определению следующих биомаркеров (выделенные жирным – самые показательные):

XXL-VLDL-L (общее количество липидов в хиломикронах и крупных липопротеинах очень низкой плотности)

S-HDL-L(общее количество липидов в мелких липопротеинах высокой плотности)

VLDL-D (средний диаметр частиц липопротеинов очень высокой плотности)

PUFA/FA (процентное соотношение полиненасыщенных жирных кислот к общему числу жирных кислот)

Glc (глюкоза)

Lac (лактаты)

His (гистидин)

Ile (изолейцин)

Leu (лейцин)

Val (валин)

Phe (фенилаланин) AcAce (ацетоацетат)

Alb (альбумин)

GlycA (ацетилы гликопротеина).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что регулярные физические нагрузки значительно снижают риск ранней смертности.

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