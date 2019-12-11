Как уберечь спину и здоровье от мошенников

В случае возникновения проблем со спиной советуем принимать во внимание только доказательные рекомендации и обращаться за советом к врачу, что в своей практике пользуется международными протоколами. Не стоит рассчитывать на чудодейственную силу мануальной терапии, хиропрактики, иглоукалывания или надеяться на исцеление экстрасенсами.

Пиар-деятельность некоторых людей в который раз доказывает, что белый халат или диплом не делает из любого врача. Поэтому мы собрали полезные сообщения с доказательной информацией о здоровье спины:

В целом существует четыре типа боли в спине. В 90% случаев боль в спине имеет механический характер, то есть он зависит от определенного положения или движений. Спина может болеть, как это ни странно, из-за недостаточной физической активности, лишнего веса или вредных привычек. Помните, только в 1-2% случаев боли в спине может свидетельствовать о наличии серьезной проблемы со здоровьем.

Чтобы преодолеть боль в спине, нужно укреплять ее мышцы. Физические нагрузки – растяжение, укрепление мышц корпуса, тренировки мышц спины – помогут держать спину в порядке. В частности от способности мышц удерживать позвоночник зависит его состояние и адекватное распределение нагрузок между позвонками. Поэтому следующий этап после остановки болевого синдрома – укрепление и увеличение подвижности мышц позвоночника и улучшения общей физической формы. Упражнения, которые помогут это сделать.

Но будьте осторожны и избегайте физической активности или положений, которые могут дополнительно нагружать мышцы спины и повышать давление в межпозвонковых дисках. Это будет только усиливать боль в пояснице. Каких упражнений следует избегать, если болит спина.

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Конечно, о боли в спине существует много мифов. Поэтому если считаете, что спина болит только у людей старшего возраста, или боль в спине нужно лечить хондропротекторами или капельницами, внимательно ознакомьтесь с этим материалом.

Если мало спите, много времени проводите сидя, курите и вообще мало двигаетесь – ваши риски иметь боль в спине выше в разы. Здесь собраны простые и действенные советы для здоровья спины, которые позволят лучше понимать свое состояние, уменьшить ощущение боли и дискомфорта и оставаться здоровыми.

В Украине распространена практика делать МРТ, когда пациент испытывает дискомфорт в спине. Это важная процедура, однако во многих случаях она не оправдана. МРТ назначается когда пациент имеет признаки серьезной патологии позвоночника или выраженный неврологический дефицит – такие случаи составляют около 1-2% от всех случаев боли в спине. В других случаях – это 98-99% людей, обращающихся к врачу с проблемой боли в спине, МРТ не назначается. Чем опасно чрезмерное назначение МРТ и когда оно точно нужно.

Не все грыжи в межпозвонковых дисках нужно оперировать. Доказательная медицина свидетельствует, что большинство грыж дисков поясничного отдела позвоночника исчезают спонтанно, то есть сами по себе. И это естественный процесс в организме человека.

Кого-то из вас или ваших знакомых точно пугали словам о диске в позвоночнике, который вылетел или сместился. Если так, то вероятно, и предлагали вставить их на место. Но дело в том, что строение нашего скелета полностью исключает такую возможность. Проще – диагноза "выскочивший диск" не существует.

И сразу напомним еще об одном вымышленный диагноз и скажем, что позвонки также не могут смещаться. Этого не может произойти ни в результате неудачных движений, ни чрезмерной физической активности. Чтобы позвонок сместился, нужно нарушить целостность нашего позвоночника. А если это уже произошло, проблему не урегулировать визитом к мануальному терапевту.

Вокруг боли в спине существует еще один миф – о том, что в позвоночнике откладываются соли. На этом мифе построена практика их "вымывания", "разбивания" или "растворения" для лечения боли. На самом деле "отложением солей" называют видимые на рентгене шиповидные и клювовидные вырасты на позвонках, которые появляются у многих людей с возрастом.

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Если ваш врач предлагает вам воспользоваться услугами людей, практикующих недоказанные методы лечения, серьезно задумайтесь над тем, чтобы его заменить.

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