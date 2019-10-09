Как спастись от простуд: врач дала действенный совет

В борьбе с сезонными острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) нужно использовать цинк.

Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Татьяна Фиалкова на странице в Instagram.

"Цинк уменьшает способность вирусов к росту и размножению в горле и верхних дыхательных путях", - написала она.

Фиалкова отметила, что эффективность препарата зависит от формы цинка, самые эффективные формы: глюконат цинка и ацетат, лучше использовать препараты цинка в виде пастилок.

Простуда 24 канал

Также она уточнила, как принимать цинк при простуде: лучше всего использовать пастилки для рассасывания, разделив прием на несколько раз в день.

Для цинка предельные дозировки такие:

дети 1-3 года: 7 мг

дети 4-8 лет: 12 мг

дети 9-13 лет: 23 мг

подростки 14-18 лет: 34 мг

взрослые 19 лет и старше: 40 мг

беременные и кормящие женщины: 40 мг.

По ее словам, длительное использование цинка в более высоких дозировках может быть токсичным, снижает уровень "хорошего" холестерина, вызывает тяжелый дефицит меди, нарушает иммунитет, анемию и др. побочные эффекты.

"Пастилки для рассасывания нужно принимать в начале простуды с появлением первых симптомов, в первые сутки. Длительность приема до 3-х дней. Они заметно уменьшают боль в горле, и снимают воспаление в слизистых", - подытожила врач.

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