Как спастись от простуд: врач дала действенный совет

В борьбе с сезонными острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) нужно использовать цинк.
Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Татьяна Фиалкова на странице в Instagram.
"Цинк уменьшает способность вирусов к росту и размножению в горле и верхних дыхательных путях", - написала она.
Фиалкова отметила, что эффективность препарата зависит от формы цинка, самые эффективные формы: глюконат цинка и ацетат, лучше использовать препараты цинка в виде пастилок.
Простуда
24 канал
Также она уточнила, как принимать цинк при простуде: лучше всего использовать пастилки для рассасывания, разделив прием на несколько раз в день.
Для цинка предельные дозировки такие:
дети 1-3 года: 7 мг
дети 4-8 лет: 12 мг
дети 9-13 лет: 23 мг
подростки 14-18 лет: 34 мг
взрослые 19 лет и старше: 40 мг
беременные и кормящие женщины: 40 мг.
По ее словам, длительное использование цинка в более высоких дозировках может быть токсичным, снижает уровень "хорошего" холестерина, вызывает тяжелый дефицит меди, нарушает иммунитет, анемию и др. побочные эффекты.
"Пастилки для рассасывания нужно принимать в начале простуды с появлением первых симптомов, в первые сутки. Длительность приема до 3-х дней. Они заметно уменьшают боль в горле, и снимают воспаление в слизистых", - подытожила врач.
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