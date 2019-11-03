Как снизить риск инсульта: врач дал советы украинцам

Повышенное артериальное давление, излишний вес и чрезмерное употребление алкоголя увеличивают риск инсульта.

Как распознать первые симптомы опасного заболевания и что делать, чтобы уберечься от инсульта, рассказал в эфире ObozTV врач-невролог Алексей Пелипейченко.

Невролог перечислил профилактические меры, которые позволят избежать инсульта: "Во-первых, это снижение веса, это неупотребление спиртных напитков в большом количестве, это прекращение курения, физическая активность каждый день 30-40 минут, хороший сон, грамотное питание – рационально сбалансированное употребление жиров, белков и углеводов. Акцент делается на рыбу, овощи и фрукты".

"Избыточный вес, его еще называют метаболический синдром – это нарушение обмена веществ, повышение уровня сахара, уровня холестерина, повышение давления в комбинации с увеличением веса. Это медленный убийца, который постепенно приводит к артериальной гипертензии, повышению артериального давления и нарушению мозгового кровообращения", – добавил врач.

По словам врача, есть три основных признака заболевания: "Речь, лицо и рука – эти три ведущих симптома сами за себя говорят о начале инсульта".

"Когда человек жалуется, что у него болит голова, повышенное давление, как-то себя непонятно ведет, надо проверить его речь – произнести фамилию-имя-отчество, сказать, какой сегодня день, число, дата. Если речь будет нарушена, она будет скандированная. Человек может забывать некоторые слова, речь может тянуться", – рассказал он.

"Второе – это лицо. По лицу может быть асимметрия, перекос. Есть такой термин медицинский – слабость щечной мышцы. И третье – это рука. Взять обе руки, пожать их, и тогда мы увидим снижение мышечной силы в руке", – объяснил специалист.

По словам Пелипейченко, при выявлении таких симптомов "надо срочно вызвать скорую помощь и настойчиво сказать врачам, что человека надо класть в больницу". До приезда врачей надо успокоить человека, положить на кровать и обеспечить доступ свежего воздуха.

"Эти симптомы могут исчезнуть в течение получаса-часа, а скорая еще не приехала. Потому надо, чтобы в течение 10-20 минут человек уже был в больнице или медицинская помощь была предоставлена непосредственно у этого пациента", – подчеркнул он.

aif.ua

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