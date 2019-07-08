Как снизить давление без лекарств: медики дали совет

Для эффективного снижения кровяного давления человеку необходимо каждый день по 30 минут выполнять аэробные упражнения.

Об этом пишет Medicalxpress, ссылаясь на медиков. При этом наиболее эффективными будут нагрузки, связанные с ездой на велосипеде, плаванием и ходьбой.

По словам специалистов, в последствие время занятий спортом нужно увеличить до часа. Также эксперты советуют два раза в неделю отводить на силовые тренировки.

"Они должны быть нацелены на все основные группы мышц. Рассчитывайте на вес, который позволит вам выполнить два-три подхода по 10-12 повторений в каждом. Для силовой тренировки могут быть использованы как свободные веса, так и тренажеры. Эффективны и отжимания с использованием собственного веса", – уточнили медики.

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