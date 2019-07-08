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/Болезни и лечение

Как снизить давление без лекарств: медики дали совет

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Для эффективного снижения кровяного давления человеку необходимо каждый день по 30 минут выполнять аэробные упражнения.

Об этом пишет Medicalxpress, ссылаясь на медиков. При этом наиболее эффективными будут нагрузки, связанные с ездой на велосипеде, плаванием и ходьбой.

По словам специалистов, в последствие время занятий спортом нужно увеличить до часа. Также эксперты советуют два раза в неделю отводить на силовые тренировки.

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"Они должны быть нацелены на все основные группы мышц. Рассчитывайте на вес, который позволит вам выполнить два-три подхода по 10-12 повторений в каждом. Для силовой тренировки могут быть использованы как свободные веса, так и тренажеры. Эффективны и отжимания с использованием собственного веса", – уточнили медики.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван неожиданный способ борьбы с гипертонией.

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Тег
гипертония
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