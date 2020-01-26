Как смертельный коронавирус распространяется по миру: опубликована карта

Новый смертельный коронавирус (2019-n-CoV) распространяется по всему миру.

На сайте Сoronavirus.zone была опубликована карта, в которой можно увидеть, что количество заболевших людей в Китае увеличилось до 2064 человек. Жертвами заболевания стали 56 китайцев.

В Гонконге и Тайланде заразилось по 8 человек; в Макао – 5 человек; в Австралии, Японии, Малайзии, Сингапуре и Тайване – по 4 человека; во Франции, Северной Корее и США – по 3 человека; во Вьетнаме – 2 человека; в Канаде и Непале – по одному человеку.

Как смертельный коронавирус распространяется по миру

Из них вылечились лишь единицы: в Таиланде – 5 человек, в Японии – 1, в Непале – 1.

Как смертельный коронавирус распространяется по миру coronavirus.zone

Как сообщал OBOZREVATEL, смертельный коронавирус 2019-nCoV добрался 25 января до Австралии, Малайзии и Франции. При этом в Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили, что от смертельной пневмонии удалось вылечить 36 человек. Их уже выписали из больницы.

Также в СНБО сделали заявление по ситуации в Украине.

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