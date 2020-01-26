Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Болезни и лечение

Как смертельный коронавирус распространяется по миру: опубликована карта

2.8т
Читать материал на украинском

Новый смертельный коронавирус (2019-n-CoV) распространяется по всему миру.

На сайте Сoronavirus.zone была опубликована карта, в которой можно увидеть, что количество заболевших людей в Китае увеличилось до 2064 человек. Жертвами заболевания стали 56 китайцев.

В Гонконге и Тайланде заразилось по 8 человек; в Макао – 5 человек; в Австралии, Японии, Малайзии, Сингапуре и Тайване – по 4 человека; во Франции, Северной Корее и США – по 3 человека; во Вьетнаме – 2 человека; в Канаде и Непале – по одному человеку.

Как смертельный коронавирус распространяется по миру

Как смертельный коронавирус распространяется по миру

Новости
Берегите глаза! Ученые предупредили о новой опасности коронавируса

Из них вылечились лишь единицы: в Таиланде – 5 человек, в Японии – 1, в Непале – 1.

Как смертельный коронавирус распространяется по миру

Как смертельный коронавирус распространяется по миру

coronavirus.zone

Как сообщал OBOZREVATEL, смертельный коронавирус 2019-nCoV добрался 25 января до Австралии, Малайзии и Франции. При этом в Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили, что от смертельной пневмонии удалось вылечить 36 человек. Их уже выписали из больницы.

Также в СНБО сделали заявление по ситуации в Украине.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус 2019-nCoV" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Horoseva Karina
Horoseva Karina
Твой рaзмер члeна увeличиться уже черeз 5 дней с этим простым курсом manhealth.forumok.top
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости