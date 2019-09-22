Как распознать рак у ребенка: 10 главных признаков

Онконастороженность становится обязательной частью заботы о детях. Но не смотря на то, что большинство видов рака на сегодняшний день поддаются лечению, лучше выявить болезнь на ранней стадии.

"НВ" собрало список признаков, которые могут свидетельствовать о том, что у вашего ребенка может быть рак. Однако помните, что поставить диагноз может только квалифицированный врач.

Головная боль

Постоянная головная боль без видимых причин может свидетельствовать об опухоли головного мозга. Не стоит списывать детскую головную боль на перемены погоды, дети редко бывают склонны к метеозависимости.

Как распознать рак у ребенка svoi.city

Тошнота

Если ребенка часто тошнит и рвет, возможно, стоит задуматься о визите к онкологу. В паре с вышеупомянутой головной болью рвота — один из первых симптомов некоторых видов онкологий.

Падение зрения

Чаще интересуйтесь тем, хорошо ли ребенок видит. Не стоит списывать это на сидение перед компьютером или игры на смартфоне. Ухудшение зрения может быть критически важным симптомом развития рака головного мозга.

Странная поxодка

Нарушение походки у ребенка, которую родители часто подолгу считают просто дурачеством, может быть симптомом рака.

Размер головы

У младенцев кости черепа мягкие, а голова растет в размерах. Вот почему педиатры регулярно замеряют все параметры у младенцев — чтобы следить, нет ли отклонений от нормы. Необычное увеличение размеров головы у младенца может быть признаком опухоли мозга.

Длительная лиxорадка

При простудных заболеваниях у детей часто бывает температура. Это нормальная реакция организма на болезнь. Но если температура держится неоправданно долго — больше 5 дней, а тем более ближе к 10, это повод серьезно насторожиться. Возможно, у ребенка лейкоз в ранней стадии, нарушается кроветворение.

Также температура у ребенка может время от времени повышаться на короткое время и возвращаться к норме. Родителям особенно сложно уследить за такими проявлениями.

Подозрительные опуxоли

Дети часто падают, ударяются и попадают в прочие неприятности, чреватые ушибами и синяками. Однако, если вы вдруг заметили, что у ребенка непонятная опухоль или какое-то уплотнение, хотя он не падал, стоит обратиться к врачу.

Ребенок часто устает

Утомляемость, слабость, нехватка сил — это частый симптом некоторых видов ракаа. Если вы заметили, что ребенок стал значительно хуже переносить физические нагрузки, обратитесь к врачу.

Снижение веса

Многие формы рака характеризуются резкой потерей веса — болезнь как бы съедает человека изнутри. Это касается как взрослых, так и детей. По мере того, как ребенок растет, масса его тела должна только увеличиваться.

Нарушение поведения

Такие перемены в поведении ребенка, как плаксивость, капризность, отстраненность, замкнутость, беспричинный страх — могут быть проявлениями зарождающейся болезни, чаще всего — опухоли мозга.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев предупредили об опасной форме рака. Как распознать болезнь на ранних стадиях и кто находится в группе риска, рассказал в эфире ObozTV онкохирург Национального института рака Сергей Дедков.

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