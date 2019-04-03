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/Болезни и лечение

Как распознать аутизм: Комаровский назвал симптомы 

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Доктор Евгений Комаровский рассказал, по каким признакам можно заподозрить нарушения аутистического спектра у детей.

Он опубликовал иллюстрации с распространенными примерами об этом расстройстве на странице в Іnstagram.

Как распознать аутизм: Комаровский назвал симптомы 
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Найдена связь между аутизмом и "мужской" логикой

Признаки аутизма:

  • Гиперактивность или пассивность

  • Отсутствие речи или ее слабое развитие

  • Использование игрушек не по назначению

  • Неумение находить общий язык с другими людьми

  • Странное отношение к предметам

  • Смех или плач без причины

  • Гиперчувствительность или слабая чувствительность к посторонним звукам

  • Непонимание опасных ситуаций

  • Неумение или нежелание приспосабливаться к изменениям

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению ученых, в отличие от коры головного мозга, другие области головного мозга играют серьезную роль в развитии аутизма.

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Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
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Юг Руси
Юг Руси
Посмотри в Укроину, и поймёшь как выглядят аутисты )
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