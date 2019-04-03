Как распознать аутизм: Комаровский назвал симптомы 

Доктор Евгений Комаровский рассказал, по каким признакам можно заподозрить нарушения аутистического спектра у детей.

Он опубликовал иллюстрации с распространенными примерами об этом расстройстве на странице в Іnstagram.

Признаки аутизма:

Гиперактивность или пассивность

Отсутствие речи или ее слабое развитие

Использование игрушек не по назначению

Неумение находить общий язык с другими людьми

Странное отношение к предметам

Смех или плач без причины

Гиперчувствительность или слабая чувствительность к посторонним звукам

Непонимание опасных ситуаций

Неумение или нежелание приспосабливаться к изменениям

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению ученых, в отличие от коры головного мозга, другие области головного мозга играют серьезную роль в развитии аутизма.

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