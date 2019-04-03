Как распознать аутизм: Комаровский назвал симптомы 

Доктор Евгений Комаровский рассказал, по каким признакам можно заподозрить нарушения аутистического спектра у детей.
Он опубликовал иллюстрации с распространенными примерами об этом расстройстве на странице в Іnstagram.
Признаки аутизма:
Гиперактивность или пассивность
Отсутствие речи или ее слабое развитие
Использование игрушек не по назначению
Неумение находить общий язык с другими людьми
Странное отношение к предметам
Смех или плач без причины
Гиперчувствительность или слабая чувствительность к посторонним звукам
Непонимание опасных ситуаций
Неумение или нежелание приспосабливаться к изменениям
Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению ученых, в отличие от коры головного мозга, другие области головного мозга играют серьезную роль в развитии аутизма.
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