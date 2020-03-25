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Как не заболеть коронавирусом: врач назвала методы профилактики

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Украинцы могут значительно уменьшить риск заразиться коронавирусом, если будут соблюдать ряд профилактических мер.

Как не заразиться COVID-19, рассказала в эфире ObozTV семейный врач Вита Олещенко.

Врач дала украинцам множество рекомендаций:

  • Большинство времени вы сейчас проводите дома. Проветривайте комнату каждых 5 часов, на 15 минут открывайте окно, но при этом в комнате не оставайтесь, потому что можете простудиться.

  • Делайте влажную уборку каждый день. После того, как вернулись с улицы, обязательно мойте руки с мылом по локоть и умывайтесь. Особенно это касается мужчин, которые носят усы или бороды.

  • Обрабатывайте дезинфицирующими растворами ключи и ручки дверей, которых вы касались, когда вернулись с улицы, если вы до этого не были одеты в резиновые перчатки или не воспользовались носовым платком.

  • Если у вас дома находится самоизолированный человек, по состоянию здоровья или с подозрением на инфицирование - носите маску, это очень важно.

  • Человек подносит к лицу мобильный телефон десятки раз в день. Гаджет может переносить инфекцию. Рекомендуется обрабатывать телефон, пользоваться гарнитурой или включать громкую связь, когда с кем-то разговариваете.

  • Когда вы ходите по улице, у вас нет симптомов и вы не кашляете - не носите маску. Но обязательно надевайте ее в супермаркетах и аптеках. Также рекомендуется надевать перчатки - резиновые или одноразовые, чтобы не касаться своего лица.

  • Носите очки, они защищают, если вам кто-то начнет кашлять в лицо. Кое-что не долетит до ваших глаз и не попадет в организм.

  • Девушкам и некоторым парням рекомендуется завязывать волосы в хвост или в "гульку", или прятать под шапку. Волосы являются переносчиком очень многих заболеваний.

  • Если вы кашляете на улице, кашляйте в маску или в локоть.

  • Обратите внимание на глаза. Если вы имеете синдром сухого глаза, ваши глаза воспалены, вы носите линзы, вы очень долго и часто сидите за компьютером, работаете и ваши глаза в дискомфорте - закапывайте их искусственными слезами или тому подобным. Слизистая глаза - это защитный барьер. Если она будет повреждена, таким образом вирус может попадать в организм.

  • Мойте нос часто и тщательно. Для этого рекомендуется обычный физраствор натрий хлорида 0,9%. Капайте его в нос, после этого высмаркивайтесь.

  • Если у вас недостаток витамина D3, принимайте его, потому что он влияет на иммунную систему.

  • Если вы еще не вакцинированы от гриппа, рекомендуется вакцинироваться. Плюс вакцинируйтесь от пневмококка. Если ваш организм будет научен бороться с пневмококком и гриппом, он с легкостью справится с той инфекцией, к которой нет вакцины.

Как не заболеть коронавирусом: методы профилактики

rbc.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее семейный врач Вита Олещенко рассказала, что должны делать люди, которые почувствовали у себя симптомы коронавируса.

Также она назвала два метода диагностики коронавируса.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 21:00 на ObozTV.

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