Как не заболеть коронавирусом: врач назвала методы профилактики

Украинцы могут значительно уменьшить риск заразиться коронавирусом, если будут соблюдать ряд профилактических мер.

Как не заразиться COVID-19, рассказала в эфире ObozTV семейный врач Вита Олещенко.

Врач дала украинцам множество рекомендаций:

Большинство времени вы сейчас проводите дома. Проветривайте комнату каждых 5 часов, на 15 минут открывайте окно, но при этом в комнате не оставайтесь, потому что можете простудиться.

Делайте влажную уборку каждый день. После того, как вернулись с улицы, обязательно мойте руки с мылом по локоть и умывайтесь. Особенно это касается мужчин, которые носят усы или бороды.

Обрабатывайте дезинфицирующими растворами ключи и ручки дверей, которых вы касались, когда вернулись с улицы, если вы до этого не были одеты в резиновые перчатки или не воспользовались носовым платком.

Если у вас дома находится самоизолированный человек, по состоянию здоровья или с подозрением на инфицирование - носите маску, это очень важно.

Человек подносит к лицу мобильный телефон десятки раз в день. Гаджет может переносить инфекцию. Рекомендуется обрабатывать телефон, пользоваться гарнитурой или включать громкую связь, когда с кем-то разговариваете.

Когда вы ходите по улице, у вас нет симптомов и вы не кашляете - не носите маску. Но обязательно надевайте ее в супермаркетах и аптеках. Также рекомендуется надевать перчатки - резиновые или одноразовые, чтобы не касаться своего лица.

Носите очки, они защищают, если вам кто-то начнет кашлять в лицо. Кое-что не долетит до ваших глаз и не попадет в организм.

Девушкам и некоторым парням рекомендуется завязывать волосы в хвост или в "гульку", или прятать под шапку. Волосы являются переносчиком очень многих заболеваний.

Если вы кашляете на улице, кашляйте в маску или в локоть.

Обратите внимание на глаза. Если вы имеете синдром сухого глаза, ваши глаза воспалены, вы носите линзы, вы очень долго и часто сидите за компьютером, работаете и ваши глаза в дискомфорте - закапывайте их искусственными слезами или тому подобным. Слизистая глаза - это защитный барьер. Если она будет повреждена, таким образом вирус может попадать в организм.

Мойте нос часто и тщательно. Для этого рекомендуется обычный физраствор натрий хлорида 0,9%. Капайте его в нос, после этого высмаркивайтесь.

Если у вас недостаток витамина D3, принимайте его, потому что он влияет на иммунную систему.

Если вы еще не вакцинированы от гриппа, рекомендуется вакцинироваться. Плюс вакцинируйтесь от пневмококка. Если ваш организм будет научен бороться с пневмококком и гриппом, он с легкостью справится с той инфекцией, к которой нет вакцины.

rbc.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее семейный врач Вита Олещенко рассказала, что должны делать люди, которые почувствовали у себя симптомы коронавируса.

Также она назвала два метода диагностики коронавируса.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 21:00 на ObozTV.

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