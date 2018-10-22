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/Офтальмология

Как избежать потери зрения: найден эффективный способ

5.6тЧитать материал на украинском

Ежедневное употребление овощей, богатых нитратами, может снизить риск потери зрения.

Соответствующий вывод сделала группа ученых Уэстмидского института медицинских исследований, пишет MedicalXpress.

Исследование длилось 15 лет, в нем приняли участие более двух тысяч жителей Австралии старше 49 лет.

Как выяснилось, у тех людей, которые каждый день употребляли от 100 до 142 миллиграммов богатых нитратами овощей, на 35% реже диагностировали макулодистрофию.

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Отмечается, что люди ели, например, свеклу, шпинат или зеленый салат.

Макулодистрофия — разрушение желтого пятна, при котором отмирают сосуды, питающие клетки сетчатки. Именно это заболевание является одной из наиболее распространенных причин слепоты у пожилых людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы три вещи, которые крайне негативно влияют на зрение, но им мы подвергаемся постоянно.

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