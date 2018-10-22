Как избежать потери зрения: найден эффективный способ

Ежедневное употребление овощей, богатых нитратами, может снизить риск потери зрения.

Соответствующий вывод сделала группа ученых Уэстмидского института медицинских исследований, пишет MedicalXpress.

Исследование длилось 15 лет, в нем приняли участие более двух тысяч жителей Австралии старше 49 лет.

Как выяснилось, у тех людей, которые каждый день употребляли от 100 до 142 миллиграммов богатых нитратами овощей, на 35% реже диагностировали макулодистрофию.

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Отмечается, что люди ели, например, свеклу, шпинат или зеленый салат.

Макулодистрофия — разрушение желтого пятна, при котором отмирают сосуды, питающие клетки сетчатки. Именно это заболевание является одной из наиболее распространенных причин слепоты у пожилых людей.

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