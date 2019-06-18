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Как бороться с бессонницей летом: советы для "сов"

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Ученые дали несколько несложных рекомендаций, которые помогут бороться с бессонницей, в том числе и в летнюю жару.

В ходе исследования люди-"совы" выполняли простые инструкции касательно утреннего подъема, приема пищи и физических упражнений. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica со ссылкой на первоисточник.

Советы экспертов совам, как настроить свои внутренние часы и улучшить общее физическое и психическое здоровье:

  • установите будильник на 2-3 часа раньше обычного и дайте утреннему свету осветить вашу комнату;

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  • завтракайте, как только проснетесь, обедайте всегда в одно и то же время и ужинайте не позже семи вечера;

  • выполняйте физические упражнения только утром, избегайте кофеина после трех часов дня и исключите дневной сон;

  • ложитесь спать на 2-3 часа раньше обычного и избегайте чрезмерного воздействия искусственного света в вечерние часы.

Результаты эксперимента показали, что у участников улучшились когнитивные функции мозга и наблюдались более низкие уровни депрессии, стресса и сонливости по утрам.

Как бороться с бессонницей летом: советы для "сов"

Ранее MedOboz писал, что качество отдыха зависит от некоторых факторов, важнейшим среди которых является мелатонин – это гормон с антиоксидантными свойствами, который обеспечивает хороший сон и тормозит старение.

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Тема
Здоровье
Теги
жарапогода
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