Изо рта идет кровь: в Украине зафиксировали страшную инфекцию, от которой нет лекарств

На Сумщине зафиксировали редкую инфекцию туляремию, от которой нет лекарств и вакцин в Украине.

Об этом сообщается на сайте Сумского областного лабораторного центра. Лабораторные исследования подтвердили наличие этой инфекции у грызунов, клещей и в окружающей среде.

Сообщается, что вакцины против туляремии ранее закупались в России.

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Туляремия – острая инфекционная болезнь животных и человека, поражающая лимфатическую систему, кожу и селезенку. Возбудитель туляремии — туляремийная палочка. Основной источник инфекции для человека — грызуны (ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы). Достаточно часто заражаются охотники, фермеры, заготовители меха, мясники — после контакта с зараженными животными, при обработке туш.

"Возбудитель туляремии характеризуется высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды, особенно при низкой температуре и высокой влажности. В зерне, соломе при температуре ниже 00С бактерии остаются жизнеспособными до 6 месяцев, а при температуре 20-300С — до 20 дней. В замороженном мясе возбудитель может сохраняться до 3-х месяцев, длительное время сохраняется в охлажденном молоке, сливках", — добавили в СЭС.

Болезнь начинается остро с внезапного подъёма температуры до 38,5—40°С. Появляется резкая головная боль, головокружение, боли в мышцах ног, спины и поясничной области, потеря аппетита. В тяжелых случаях может быть рвота, носовые кровотечения. На слизистой оболочке полости рта появляются кровоизлияния.

Туляремия

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне зафиксировано четыре случая заражения редким видом паразитов, длина которых составила от 10 до 17 см.

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