Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Болезни и лечение

Изо рта идет кровь: в Украине зафиксировали страшную инфекцию, от которой нет лекарств

2.4тЧитать материал на украинском

На Сумщине зафиксировали редкую инфекцию туляремию, от которой нет лекарств и вакцин в Украине.

Об этом сообщается на сайте Сумского областного лабораторного центра. Лабораторные исследования подтвердили наличие этой инфекции у грызунов, клещей и в окружающей среде.

Сообщается, что вакцины против туляремии ранее закупались в России.

Новости
На популярном курорте вспыхнуло опасное заболевание

Туляремия – острая инфекционная болезнь животных и человека, поражающая лимфатическую систему, кожу и селезенку. Возбудитель туляремии — туляремийная палочка. Основной источник инфекции для человека — грызуны (ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы). Достаточно часто заражаются охотники, фермеры, заготовители меха, мясники — после контакта с зараженными животными, при обработке туш.

"Возбудитель туляремии характеризуется высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды, особенно при низкой температуре и высокой влажности. В зерне, соломе при температуре ниже 00С бактерии остаются жизнеспособными до 6 месяцев, а при температуре 20-300С — до 20 дней. В замороженном мясе возбудитель может сохраняться до 3-х месяцев, длительное время сохраняется в охлажденном молоке, сливках", — добавили в СЭС.

Болезнь начинается остро с внезапного подъёма температуры до 38,5—40°С. Появляется резкая головная боль, головокружение, боли в мышцах ног, спины и поясничной области, потеря аппетита. В тяжелых случаях может быть рвота, носовые кровотечения. На слизистой оболочке полости рта появляются кровоизлияния.

Туляремия

Туляремия

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне зафиксировано четыре случая заражения редким видом паразитов, длина которых составила от 10 до 17 см.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
1
Интересно
4
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины