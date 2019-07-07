Каждый третий – в зоне риска: врач рассказал, как защититься от инсульта

По современным эпидемиологическим оценкам, инсульт рискует перенести каждый третий житель Украины в возрасте от 25 лет и старше.

Такую статистику обнародовал в эфире ObozTV врач-невролог и заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук Юрий Фломин.

"Т.е. каждый третий из нас, взрослых людей, на протяжении своей жизни столкнется с такой проблемой, как инсульт. И может умереть или остаться инвалидом", – предупредил Фломин.

По его словам, сейчас медики могут довольно точно определить вероятность инсульта у конкретного человека в течение ближайших 10 лет.

"И если эта вероятность высокая – например, больше 10% – то нужно сделать все, чтобы ее уменьшить", – отметил врач.

Он рассказал, что профилактика заключается в изменении образа жизни и лечении ряда медицинских заболеваний.

В частности, увеличивают риск инсульта такие вредные привычки:

малоподвижный образ жизни – если человек занимается физической активностью меньше 3 часов в неделю;

курение ;

чрезмерный вес ;

нездоровое питание.

Среди основных заболеваний, которые требуют внимания специалистов, Фломин назвал следующие:

повышенное давление (главный фактор риска инсульта – давление выше 140/90);

высокий уровень холестерина ;

сахарный диабет ;

болезни сердца, такие как мерцательная аритмия.

Если кто-то из читателей OBOZREVATEL или зрителей ObozTV заметил у себя даже только одну из этих проблем, невролог настоятельно посоветовал "сделать все возможное и невозможное, чтобы на протяжении недели обратиться к соответствующему специалисту и обсудить с ним риски инсульта".

Люди с давлением выше 140/90 - в группе риска по инсульту Verywell Health

Как ранее писал MedOboz, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила о создании современных инсультных центров для лечения инсультов по европейским стандартам. Согласно программе медицинских гарантий на 2020 год, это будет одним из приоритетных направлений.

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