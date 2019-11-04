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/ Болезни и лечение

Иммунная амнезия: Супрун раскрыла новую опасность кори

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Вирус кори может вызывать так называемую "иммунную амнезию".

Об этом в Facebook заявила бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, призвав всех делать прививки против тяжелой болезни.

По ее словам, после того, как человек переболел корью, сохраняется сильный иммунитет к этой болезни, однако появляется сильная уязвимость к другим инфекциям.

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"Иммунитет на время фактически забывает, как бороться с новыми инфекциями. Даже если вы уже на них болели, были против них вакцинированы", – написала она.

Супрун добавила, что иммунная амнезия длится несколько лет, но впоследствии организм восстанавливает свою способность к противодействию возбудителям.

Ульяна Супрун

Ульяна Супрун

Униан

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине участились случаи заболевания корью. Ранее врач рассказал о страшных осложнениях болезни.

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Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Тег
корь
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