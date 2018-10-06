Фарингит — острое или хроническое воспаление слизистой оболочки глотки.

Этиологическим фактором острого фарингита могут быть вирусы, микробные возбудители, грибы. Острое воспаление глотки может развиться также вследствие аллергического или травматического воздействия.

Причиной затяжного течения острого фарингита и перехода его в хронический часто бывает заболевания носа (риниты, синуситы, искривление носовой перегородки), что обусловлено стеканием из носа в глотку гнойного инфицированного секрета, а также расстройство носового дыхания, сопровождающееся выпадением защитной функции носа.

В большинстве случаев также является местное раздражение слизистой оболочки глотки, воспаление небных миндалин, кариес зубов, ЖКТ, эндокринные и гормональные нарушения.

В зависимости от патоморфолонических изменений различаются и клинические формы ХФ: катаральный (простой), гипертрофический, и атрофический(субатрофический).

Симптомы которые зачастую возникают при ХФ:

ощущение першения, сухости слизистой глотки, горло "царапает", "саднит"; боль в горле; дискомфорт при сглатывании;

сухой кашель, усиливающий болевые ощущения в горле;

Обычно лечение ХФ ассоциируется с приемом антибиотиков, частыми полосканиями горла и рассасыванием таблеток, от которых зачастую нет никакого эффекта. Физ. процедуры, дают незначительный эффект, но, к сожалению, он не долгосрочен.

На сегодняшний день есть альтернативный вариант лечения ХФ – криотерапия.

Применение жидкого азота для проведения лечебных манипуляций практикуется достаточно долгий срок. Суть метода криотерапии заключается в кратковременном воздействии низких температур, диапазон которых близок к порогу переносимости тканей организма. В результате такого холодового воздействия жидким азотом ткани раздражаются, кровоток и лимфоток в них усиливается, увеличивается количество иммунокомпетентных клеток в очаге воспаления, что приводит к ускорению процессов восстановления пораженной ткани.

Параллельно восстановлению нормальной ткани происходит уничтожение патол. микроорг. вызывающего хроническое воспаление. Таким образом, в результате кратковременного холодового стресса полностью восстанавливается нормальное функционирование ткани.

Излечение хронического фарингита при помощи криотерапии достигается за счет сочетанного протекания следующих процессов, активируемых воздействием низких температур:

Повышение эффективности иммунного ответа, особенно местного, локализованного на слизистых оболочках;

Уменьшение глубины, распространенности и тяжести хронического инфекционного процесса по мере его постепенной ликвидации;

Снижение чувствительности организма к различным микробам и другим патогенным агентам;

Замена нервных окончаний новыми, которые состоят исключительно из полноценных клеток;

Улучшение питания тканей и увеличение их восстановительного потенциала;

Полное восстановление барьерной функции слизистой глотки и формирование полноценного местного иммунитета.

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