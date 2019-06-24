Главная Новости
Мова Язык
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Болезни и лечение

Хронические боли и усталость: ученые назвали вероятную причину

663Читать материал на украинском

Ученые обнаружили связь между изменениями в микробиоме кишечника и заболеванием, которое сопровождается хронической болью в мышцах.

Люди с фибромиалгией также быстро утомляются, страдают от нарушений сна и когнитивных проблем. Об этом сообщает издание Medical Xpress.

Исследовательская группа из Монреаля впервые показала, что в микрофлоре желудочно-кишечного тракта людей с этой болезнью происходят изменения в составе – около 20 различных видов бактерий были обнаружены либо в больших, либо в меньших количествах по сравнению со здоровой контрольной группой.

Новости
"Внутри растут грибы": раскрыт малоизвестный факт о вреде сахара
Иллюстрация

Иллюстрация

В планах специалистов установить, являются ли изменения в кишечных бактериях, наблюдаемые у пациентов с фибромиалгией, просто маркерами заболевания или же они играют роль в ее возникновении.

Ранее MedOboz сообщал, что подростки с расстройствами аутистического спектра имеют уникальный состав бактериальных штаммов в кишечнике.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "дисбактериоз" на OBOZREVATEL.

Тема
дисбактериоз
Место
КанадаМонреаль
Теги
Боль в спинездоровье
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины