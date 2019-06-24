Хронические боли и усталость: ученые назвали вероятную причину

Ученые обнаружили связь между изменениями в микробиоме кишечника и заболеванием, которое сопровождается хронической болью в мышцах.

Люди с фибромиалгией также быстро утомляются, страдают от нарушений сна и когнитивных проблем. Об этом сообщает издание Medical Xpress.

Исследовательская группа из Монреаля впервые показала, что в микрофлоре желудочно-кишечного тракта людей с этой болезнью происходят изменения в составе – около 20 различных видов бактерий были обнаружены либо в больших, либо в меньших количествах по сравнению со здоровой контрольной группой.

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В планах специалистов установить, являются ли изменения в кишечных бактериях, наблюдаемые у пациентов с фибромиалгией, просто маркерами заболевания или же они играют роль в ее возникновении.

Ранее MedOboz сообщал, что подростки с расстройствами аутистического спектра имеют уникальный состав бактериальных штаммов в кишечнике.

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