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Храп оказался предвестником серьезной болезни

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Храп может свидетельствовать о серьезном заболевании – синдроме обструктивного апноэ, который представляет собой нарушение дыхания во сне.

Об этом рассказал радио Sputnik врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев. Он добавил, что сам по себе храп не опасен. Опасно то, что он зачастую является предвестником других болезней.

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"Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания — это то, что человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой. Храп сам по себе не очень страшен, но если он сопровождается остановкой дыхания во сне, то это очень большая проблема. Она касается и детей, и взрослых", – отметил медик.

Он подчеркнул что задержки дыхания во сне портят отдых человекк, ведь мозгу приходится пробуждаться, чтобы возобновить дыхательный процесс.

"Если остановка дыхания во сне происходит у ребенка, то он недополучает кислород и, следовательно, его организм не развивается. Куда кислород больше всего тратится? На мышцы и на мозг. Утром ребенок проснется беспокойным, аппетит у него будет отсутствовать и так далее", – предупредил доктор.

Храп оказался предвестником серьезной болезни

Храп оказался предвестником серьезной болезни

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи доказали, что у многих женщин фиксируется проблема храпа, они храпят часто и громко.

В исследовании поучаствовали 1913 мужчин и женщин. Наблюдение показало, что женщины в процентном отношении храпят столько же, сколько и мужчины

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Автор
Екатерина Луговская
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