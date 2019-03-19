Хотел секса еще в 5 лет: США поразила история мужчины с редкой болезнью

Из-за редкого заболевания американец Патрик Берли достиг половой зрелости еще в раннем детстве.

Как передает ВВС, мужчина, как и два поколения его семьи, страдают от тестотоксикоза — генетической мутации, что вызывает преждевременное половое созревание.

Патрику было всего два года, когда у него начали расти лобковые волосы. В три года мальчик имел рост и вес семилетнего ребенка, а уровень тестостерона у него соответствовал норме для 14-летнего подростка.

Патрик Берли thecut.com

"Первое, что вспоминается мне с детства, — я постоянно чувствовал себя не в своей тарелке. Ведь я был таким великаном. Это было как клеймо", — рассказал он. Сейчас мужчине 34, он живет в Лос-Анджелесе и имеет карьеру актера и писателя.

"Когда мне было четыре, мы с мамой пошли на уроки плавания. Мама взяла меня с собой в женскую раздевалку, но одна из посетительниц подняла шум, я показался ей намного старше", — вспомнил он.

По словам Патрика, люди смотрели на него, как на экзотического зверя. Мать записала его на участие в различных исследованиях генетических мутаций.

Патрик Берли (в центре) thecut.com

Каждые полгода он проводил по две недели в больнице в обмен на бесплатное лечение, которое хотя бы частично сдерживало влияние тестостерона на тело.

"Я вырос в окружении врачей. Постоянные обследования стали для меня нормой, я хорошо осознавал свою особенность", — объяснил американец. В детстве он прошел несколько курсов медикаментозного лечения. Долгое время ему надо было каждый вечер делать уколы.

Патрик Берли (в центре) thecut.com

Отец Патрика, несмотря на такой же диагноз, почти не говорил с сыном на тему болезни.

"У него было очень сложное детство. Когда мне было 5, я имел половое влечение, как у 15-летнего подростка. Отец мог бы рассказать мне, что с этим делать. Но не нашел в себе силы", — рассказал Патрик.

Он признался, что из-за проблем в отношениях со сверстниками и тяжелого психологического состояния он стал проблемным ребенком. В девять лет мальчик начал курить сигареты, а чуть позже — марихуану. В 12 попробовал ЛСД, однако после ареста прямо в школе, откуда его вывели в наручниках, он распрощался с наркотиками.

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Патрик Берли thecut.com

Уже во взрослом возрасте он начал свободно говорить о своем состоянии, в частности, рассказал о нем жене и друзьям. Они восприняли это с пониманием и сочувствием.

В 2015 году жена Патрика Мередит родила сына Неда. Как показали анализы, он не имеет отца болезни.

Патрик Берли ВВС

Как писал OBOZREVATEL, в США женщина родила малыша со смертельным пороком, чтобы отдать его органы больным детям.

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