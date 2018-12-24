С гриппом шутить нельзя. Среди всех респираторных заболеваний он является единственным, где мы имеем, да, не абсолютное (что в медицине вообще невозможно), но ДОСТАТОЧНО эффективное средство специфической терапии.

Однако в связи с многочисленными вопросами и дискуссиями я вынуждена напомнить то, о чем уже писала ранее, не только у нас проблема спекуляций на таком смертельно серьезном вопросе лечения какого-то там гриппа...

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FDA предупреждает о мошенничестве, связанном с продажей контрафактных препаратов и препаратов с недоказанной эффективностью для лечения и профилактики гриппа.

В релизе от 2 марта FDA обращает внимание, что следующие утверждения могут говорить о том, что продукт является мошенническим:

- уменьшает тяжесть и продолжительность гриппа;

- повышает иммунитет (дался всем этот иммунитет...😊просто непреодолимо всех тянет взять и повысить его, да ещё при гриппе и других состояниях, сопровождающихся гипертермией, что в принципе невозможно);

- является безопасной альтернативой вакцинации;

- предотвращает заражение гриппом;

- является эффективным средством для лечения гриппа;

- обеспечивает быстрое выздоровление;

- поддерживает естественную иммунную защиту для борьбы с гриппом.

Ничего не напоминает?...

Ещё раз, при гриппе, особенно группам риска, важно одно - вовремя обратиться к врачу для решения вопроса о назначении специфического лечения. ВОВРЕМЯ - это 1-2 день болезни. Все."