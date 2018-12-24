МоваЯзык
Регистрация
CityВидео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Блоги - Болезни и лечение

Ольга Голубовская
Ольга Голубовская
Ведущий инфекционист МОЗ УкраиныВсе статьи автора

Грипп: с болезнью шутить нельзя

1.3т

С гриппом шутить нельзя. Среди всех респираторных заболеваний он является единственным, где мы имеем, да, не абсолютное (что в медицине вообще невозможно), но ДОСТАТОЧНО эффективное средство специфической терапии.

Однако в связи с многочисленными вопросами и дискуссиями я вынуждена напомнить то, о чем уже писала ранее, не только у нас проблема спекуляций на таком смертельно серьезном вопросе лечения какого-то там гриппа...

Новости
Две смерти от гриппа за сутки: кто входит в зону риска

Читайте ...

FDA предупреждает о мошенничестве, связанном с продажей контрафактных препаратов и препаратов с недоказанной эффективностью для лечения и профилактики гриппа.

В релизе от 2 марта FDA обращает внимание, что следующие утверждения могут говорить о том, что продукт является мошенническим:

- уменьшает тяжесть и продолжительность гриппа;

- повышает иммунитет (дался всем этот иммунитет...😊просто непреодолимо всех тянет взять и повысить его, да ещё при гриппе и других состояниях, сопровождающихся гипертермией, что в принципе невозможно);

- является безопасной альтернативой вакцинации;

- предотвращает заражение гриппом;

- является эффективным средством для лечения гриппа;

- обеспечивает быстрое выздоровление;

- поддерживает естественную иммунную защиту для борьбы с гриппом.

Новости
Сезон гриппа открыт: как не заболеть

Ничего не напоминает?...

Ещё раз, при гриппе, особенно группам риска, важно одно - вовремя обратиться к врачу для решения вопроса о назначении специфического лечения. ВОВРЕМЯ - это 1-2 день болезни. Все."

Читайте все новости по теме "грипп" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Ольга ГолубовскаяОльга Голубовская
Тема
грипп
Место
Украина
Тег
грипп
Источник
Источник:Facebook Ольги Голубовской
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины