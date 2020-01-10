Смертельный грипп в Украине: врач рассказала о необычных симптомах болезни

Большинство из нас знает, что о начале гриппа всегда говорят резкое повышение температуры тела до высоких показателей (38,5 градусов и выше), ужасная головная боль и сильная ломота в теле.

Это типичные признаки вируса. Но ведь есть и необычные симптомы заболевания, о которых также нужно знать, особенно в эпидемический период, чтобы не упустить начало болезни и не проигнорировать лечение.

"У кого-то грипп протекает в острой форме (с вышеупомянутыми симптомами), а у кого-то в более легкой – все зависит от самого пациента, крепости его организма и силы защитных реакций, - объяснила терапевт Наталья Гордиенко. – При этом в любом случае к болезни нужно отнестись серьезно и уделить должное внимание лечению, иначе вирус приведет к осложнениям и спровоцирует еще более серьезные состояния, например, тяжелую форму пневмонии или менингит".

Итак, MedOboz выяснил, какие же нехарактерные симптомы выдадут, что у вас грипп.

Грипп не всегда начинается с лихорадкой и насморком МК

Невысокая температура

Обычно для гриппа характерна сильная лихорадка, но бывает, что температура колеблется в пределах 37,4-38 градусов. При этом она особенно коварна – вызывает ноющую головную боль, сильную слабость, озноб, а при необходимости ее сбить не поддается привычной дозировке препаратов.

Потому если у вас повысилась температура и вы чувствуете себя так, как описано выше, не игнорируйте поход к врачу – сделайте грипп-тест и принимайте назначенные медикаменты (чаще это противовирусные средства, противовоспалительные и симптоматические лекарства – на случай, если к лихорадке присоединился кашель, боль в горле и пр.).

Мокрые глаза

Попадание вируса в организм первыми могут выдать глаза – они будут болеть и слезиться от ярких и не очень источников света (например, при взгляде на монитор компьютера, экран смартфона или просто от дневного света). При этом также возможно появление сероватых выделений на веках и в уголках глаз.

Так что, если вы "расплакались" при привычном освещении и ищите "тенька", особенно если чувствуете недомогание и термометр показывает незначительное повышение температуры тела, у вас есть весомый повод наведаться к доктору.

Боль в зубах

Еще один необычный симптом заболевания – внезапная необъяснимая боль в зубах. Так, появляется чувствительность в сладким, соленым, горячим и холодным продуктам, а также постоянно может преследовать ощущение ноющей боли во рту или внезапные кратковременные "прострелы" в одном или нескольких зубах (иногда даже в области имплантатов, если таковые имеются).

Причина кроется в обострении чувствительности нервных окончаний по причине попадания в организм вируса. Потому в первую очередь вам нужно не к стоматологу, а терапевту.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нужно делать, если вы заболели гриппом.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!