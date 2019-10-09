Госпитализировали с лихорадкой: в стране ЕС у пациента заподозрили Эболу

В Швеции медики заподозрили инфицирование Эболой у местного жителя. 7 октября его госпитализировали с высокой температурой и лихорадкой после того, как он вернулся из страны, подверженной этой болезни.

Проявившиеся симптомы и приезд из региона, подверженного этому вирусу, дали врачам повод взять анализы на Эболу, пишет Daily Mail. Они считают маловероятным, что пациент заболел именно этой инфекцией, но не исключают это.

"Есть подтверждение случаев Эболы в районе, где находился этот человек", – пояснила директор по операциям в инфекционной клинике города Ланд, Мария Джозефсон.

Вирус Эболы Daily Mail

Имя, пол и возраст пациента не раскрываются. Если диагноз подтвердится, этот человек станет пятым пациентом, у которого нашли Эболу на территории Европы.

Ланд Daily Mail

Также скрывается страна, которую он посетил. Однако известно, что с Эболой уже более года борется Конго. Сообщается также, что это – не первый случай для Швеции, когда у пациента подозревали наличие этого вируса. В январе 2019 медики изолировали молодого парня в госпитале, пока проверяли его на Эболу, но диагноз не подтвердился.

По всему миру Эбола убила около 11 000 человек. Она появилась в Западной Африке и стремительно распространилась по другим регионам.

Как писал OBOZREVATEL, лихорадка Эбола больше не считается неизлечимой, так как медикам удалось разработать два экспериментальных метода борьбы с ней. Клинические испытания новых лекарств проходили в Демократической Республике Конго, где была зафиксирована новая вспышка этой болезни.

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