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/ Болезни и лечение

Головная боль: Супрун раскрыла причины

10.7т Читать материал на украинском

Универсального средства "от головы" не существует, необходимо искать причину боли и лечить непосредственно ее.

Экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун в Facebook подробно рассказала о типах боли и как действовать.

"Прежде всего сохраняйте спокойствие и исключите самое страшное. Если у вас часто болит голова, начните вести дневник: как часто, где болит, какая продолжительность, что вы ели, принимали, помогло ли, какая была фаза менструального цикла. Эта информация понадобится для диагностики типа боли", – написала она.

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Головная боль

Головная боль

Народная правда

Также Супрун перечислила тревожные сигналы при головной боли:

  • молниеносная внезапная боль, которая достигает максимума за 5 минут

  • приступы рвоты

  • травма головы

  • ортостатическая боль (лежали и резко встали)

  • возможные симптомы гигантоклеточного артериита (воспаление артерий)

  • красный глаз – симптомы глаукомы (повышение внутриглазного давления)

  • проблемы с нижней челюстью, как заклинило

  • рак в анамнезе

  • отравления угарным газом

  • внезапная боль у пациентов с ВИЧ / СПИДом

  • боль, заставляет проснуться от сна

  • появление боли после 50 лет

  • внезапное появление нового неврологического или когнитивного нарушения

  • внезапное развитие изменения личности (по свидетельству близких)

  • помутнение сознания

  • боль прогрессирует и продолжается неделями

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Что же касается типов боли, екс-глава Минздрава перечислила следующие:

  • Мигрень – продолжается более 15 дней в месяц, сопровождается тошнотой и светобоязнью,

  • Боль за высокого давления – часто начинается с утра. Давление бывает 200/110, и надо принимать препараты для снижения давления.

  • Боль из-за напряжения – ощущается со всех сторон. Лечение – отдых, ацетилсалициловая кислота, кофеин, ибупрофен, ледовые компрессы, при необходимости сильнее обезболивающие, антидепрессанты или психотерапия.

  • Цервикогенная боль (боль в шее) – причиной может быть высокое давление, инфекционная болезнь или травма шеи. Часто бывает у людей, которые весь день держат голову наклоненной: парикмахеры, водители и др. Лечение – нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, ацетилсалициловая кислота), физиотерапия, блокада нервов или операционные вмешательства.

  • Кластерная головная боль – бывает в одном месте, сильныйая, сопровождается сильным возбуждением. Присуща прежде всего мужчинам 20-50 лет, которые злоупотребляют алкоголем и много курят. Для лечения назначают кислородные маски, или препараты суматриптана и местные обезболивающие.

  • Аневризма – может привести к кровоизлиянию и инсульту. Лечить надо аневризму или гипертензию, а не боль.

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Типы головной боли

Типы головной боли

ФБ Ульяны Супрун

Среди других типов головной боли, которые описала Супрун также следующие:

  • гемиплегическая мигрень

  • гигантоклеточный артериит

  • Боль при аллергии

  • Головная боль из-за нехватки кофе

  • Головная боль из-за напряжения глаз

  • Простуда и боль

  • Головная боль с похмелья

  • Боль от голода

Также она отметила, что ко всем возможным причинам головной боли может добавиться боль из-за злоупотребления лекарственными препаратами, поэтому не стоит проводить опыты над собой, а лучше обратиться к врачу. Он сможет определить причины головной боли и назначить правильное лечение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ульяна Спурун дала советы по уходу за кожей и как правильно бороться с прыщами.

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Персона
Ульяна Супрун
Тег
Головная боль
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Последний совет Супрун. Перед кончиной не забудьте создать в раю личный кабинет.
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