Головная боль: Супрун раскрыла причины

Универсального средства "от головы" не существует, необходимо искать причину боли и лечить непосредственно ее.
Экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун в Facebook подробно рассказала о типах боли и как действовать.
"Прежде всего сохраняйте спокойствие и исключите самое страшное. Если у вас часто болит голова, начните вести дневник: как часто, где болит, какая продолжительность, что вы ели, принимали, помогло ли, какая была фаза менструального цикла. Эта информация понадобится для диагностики типа боли", – написала она.
Головная боль
Народная правда
Также Супрун перечислила тревожные сигналы при головной боли:
молниеносная внезапная боль, которая достигает максимума за 5 минут
приступы рвоты
травма головы
ортостатическая боль (лежали и резко встали)
возможные симптомы гигантоклеточного артериита (воспаление артерий)
красный глаз – симптомы глаукомы (повышение внутриглазного давления)
проблемы с нижней челюстью, как заклинило
рак в анамнезе
отравления угарным газом
внезапная боль у пациентов с ВИЧ / СПИДом
боль, заставляет проснуться от сна
появление боли после 50 лет
внезапное появление нового неврологического или когнитивного нарушения
внезапное развитие изменения личности (по свидетельству близких)
помутнение сознания
боль прогрессирует и продолжается неделями
Что же касается типов боли, екс-глава Минздрава перечислила следующие:
Мигрень – продолжается более 15 дней в месяц, сопровождается тошнотой и светобоязнью,
Боль за высокого давления – часто начинается с утра. Давление бывает 200/110, и надо принимать препараты для снижения давления.
Боль из-за напряжения – ощущается со всех сторон. Лечение – отдых, ацетилсалициловая кислота, кофеин, ибупрофен, ледовые компрессы, при необходимости сильнее обезболивающие, антидепрессанты или психотерапия.
Цервикогенная боль (боль в шее) – причиной может быть высокое давление, инфекционная болезнь или травма шеи. Часто бывает у людей, которые весь день держат голову наклоненной: парикмахеры, водители и др. Лечение – нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, ацетилсалициловая кислота), физиотерапия, блокада нервов или операционные вмешательства.
Кластерная головная боль – бывает в одном месте, сильныйая, сопровождается сильным возбуждением. Присуща прежде всего мужчинам 20-50 лет, которые злоупотребляют алкоголем и много курят. Для лечения назначают кислородные маски, или препараты суматриптана и местные обезболивающие.
Аневризма – может привести к кровоизлиянию и инсульту. Лечить надо аневризму или гипертензию, а не боль.
Типы головной боли
ФБ Ульяны Супрун
Среди других типов головной боли, которые описала Супрун также следующие:
гемиплегическая мигрень
гигантоклеточный артериит
Боль при аллергии
Головная боль из-за нехватки кофе
Головная боль из-за напряжения глаз
Простуда и боль
Головная боль с похмелья
Боль от голода
Также она отметила, что ко всем возможным причинам головной боли может добавиться боль из-за злоупотребления лекарственными препаратами, поэтому не стоит проводить опыты над собой, а лучше обратиться к врачу. Он сможет определить причины головной боли и назначить правильное лечение.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ульяна Спурун дала советы по уходу за кожей и как правильно бороться с прыщами.
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