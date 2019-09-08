Головная боль: Супрун раскрыла причины

Универсального средства "от головы" не существует, необходимо искать причину боли и лечить непосредственно ее.

Экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун в Facebook подробно рассказала о типах боли и как действовать.

"Прежде всего сохраняйте спокойствие и исключите самое страшное. Если у вас часто болит голова, начните вести дневник: как часто, где болит, какая продолжительность, что вы ели, принимали, помогло ли, какая была фаза менструального цикла. Эта информация понадобится для диагностики типа боли", – написала она.

Головная боль Народная правда

Также Супрун перечислила тревожные сигналы при головной боли:

молниеносная внезапная боль, которая достигает максимума за 5 минут

приступы рвоты

травма головы

ортостатическая боль (лежали и резко встали)

возможные симптомы гигантоклеточного артериита (воспаление артерий)

красный глаз – симптомы глаукомы (повышение внутриглазного давления)

проблемы с нижней челюстью, как заклинило

рак в анамнезе

отравления угарным газом

внезапная боль у пациентов с ВИЧ / СПИДом

боль, заставляет проснуться от сна

появление боли после 50 лет

внезапное появление нового неврологического или когнитивного нарушения

внезапное развитие изменения личности (по свидетельству близких)

помутнение сознания

боль прогрессирует и продолжается неделями

Что же касается типов боли, екс-глава Минздрава перечислила следующие:

Мигрень – продолжается более 15 дней в месяц, сопровождается тошнотой и светобоязнью,

Боль за высокого давления – часто начинается с утра. Давление бывает 200/110, и надо принимать препараты для снижения давления.

Боль из-за напряжения – ощущается со всех сторон. Лечение – отдых, ацетилсалициловая кислота, кофеин, ибупрофен, ледовые компрессы, при необходимости сильнее обезболивающие, антидепрессанты или психотерапия.

Цервикогенная боль (боль в шее) – причиной может быть высокое давление, инфекционная болезнь или травма шеи. Часто бывает у людей, которые весь день держат голову наклоненной: парикмахеры, водители и др. Лечение – нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, ацетилсалициловая кислота), физиотерапия, блокада нервов или операционные вмешательства.

Кластерная головная боль – бывает в одном месте, сильныйая, сопровождается сильным возбуждением. Присуща прежде всего мужчинам 20-50 лет, которые злоупотребляют алкоголем и много курят. Для лечения назначают кислородные маски, или препараты суматриптана и местные обезболивающие.

Аневризма – может привести к кровоизлиянию и инсульту. Лечить надо аневризму или гипертензию, а не боль.

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Типы головной боли ФБ Ульяны Супрун

Среди других типов головной боли, которые описала Супрун также следующие:

гемиплегическая мигрень

гигантоклеточный артериит

Боль при аллергии

Головная боль из-за нехватки кофе

Головная боль из-за напряжения глаз

Простуда и боль

Головная боль с похмелья

Боль от голода

Также она отметила, что ко всем возможным причинам головной боли может добавиться боль из-за злоупотребления лекарственными препаратами, поэтому не стоит проводить опыты над собой, а лучше обратиться к врачу. Он сможет определить причины головной боли и назначить правильное лечение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ульяна Спурун дала советы по уходу за кожей и как правильно бороться с прыщами.

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