Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Болезни и лечение

Ученые впервые протестировали генетическое оружие: в чем суть

441Читать материал на украинском

Исследователи из Университета Мэриленда в США нашли способ борьбы с переносчиками малярии — они генетически модифицировали грибок, который убивает малярийных комаров.

Ученые впервые тестировали трансгенный метод борьбы с малярией вне лабораторных условий. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science.

Новости
Подавляют рак: ученые доказали эффективность трех растений

В грибок Metarhizium pingshaense были внесены гены, которые кодируют ионные каналы и гибридный гексатоксин-Hv1a. Токсин выделяют воронковые пауки, живущие в Австралии.

Для испытания "улучшенного" грибка была использована "москитная сфера" — специальный комплекс для имитации природной среды обитания малярийных комаров (Anopheles coluzzii) в Буркина-Фасо, Западная Африка (регион с высокой заболеваемостью малярией).

Ученые впервые протестировали генетическое оружие: в чем суть

При воздействии гибридного белка комары умирали в 1,6 раза быстрее, чем от дикой формы грибка M.pingshaense. В таких условиях популяция насекомых гибла в течение 45 дней.

Как известно, возбудителем малярии является одноклеточный паразит Plasmodium malaria. Женские особи комаров заражаются от инфицированных людей во время укуса — им нужна кровь, чтобы отложить яйца. Паразиты начинают размножаться внутри насекомого и при очередном укусе комара попадают в кровь другого человека.

Ранее Medoboz сообщал, что ученые обнаружили, что грибок, растущий на гусеницах, может быть эффективным средством лечения остеоартрита.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины