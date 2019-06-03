Ученые впервые протестировали генетическое оружие: в чем суть

Исследователи из Университета Мэриленда в США нашли способ борьбы с переносчиками малярии — они генетически модифицировали грибок, который убивает малярийных комаров.

Ученые впервые тестировали трансгенный метод борьбы с малярией вне лабораторных условий. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science.

В грибок Metarhizium pingshaense были внесены гены, которые кодируют ионные каналы и гибридный гексатоксин-Hv1a. Токсин выделяют воронковые пауки, живущие в Австралии.

Для испытания "улучшенного" грибка была использована "москитная сфера" — специальный комплекс для имитации природной среды обитания малярийных комаров (Anopheles coluzzii) в Буркина-Фасо, Западная Африка (регион с высокой заболеваемостью малярией).

При воздействии гибридного белка комары умирали в 1,6 раза быстрее, чем от дикой формы грибка M.pingshaense. В таких условиях популяция насекомых гибла в течение 45 дней.

Как известно, возбудителем малярии является одноклеточный паразит Plasmodium malaria. Женские особи комаров заражаются от инфицированных людей во время укуса — им нужна кровь, чтобы отложить яйца. Паразиты начинают размножаться внутри насекомого и при очередном укусе комара попадают в кровь другого человека.

Ранее Medoboz сообщал, что ученые обнаружили, что грибок, растущий на гусеницах, может быть эффективным средством лечения остеоартрита.

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