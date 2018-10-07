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Марат Зиннатуллин
Марат Зиннатуллин
ГастроэнтерологВсе статьи автора

Глисты: опасный трихоцефалез

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Трихоцефалез - гельминтоз, склонный к хроническому течению и преимущественному поражению ЖКТ. В мире ежегодно регистрируется до 600 млн случаев трихоцефалеза.

Трихоцефалез вызывает Trichocephalus trichirus (власоглав), небольшая нематода до 45 мм в длину. Это разнополый гельминт, паразитирующий в толстой, чаще в слепой кишке. Половозрелая самка откладывает в сутки до 3500 яиц, которые с фекалиями попадают в окружающую среду. При употреблении в пищу плохо промытых овощей, фруктов и зелени, контаминированных личинками власоглава, паразит проникает в тонкую кишку, затем личинка в течение нескольких дней перемещается в толстую кишку. За 3 месяца она достигает половозрелой стадии и взрослая особь начинает откладывать яйца. Продолжительность жизни паразита в организме достигает 5 лет.

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Клиническая картина в первую очередь обусловлена травматизацией толстой кишки гельминтом. Формируются эрозии и язвы толстой кишки, развивается гипохромная анемия. Может возникать диарея. У большинства больных клинические проявления отсутствуют или очень слабо выражены. Наоборот, при массивных инвазиях появляются интенсивные боли в животе, частый жидкий стул с примесью крови, развивается анемия, кахексия.

Диагностика. Проводится копрологическое исследование. Взрослых гельминтов можно обнаружить при проведении фиброколоноскопии.

Лечение. Основной препарат - Мебендазол (по 100 мг 2 раза в сутки в течение 3 дней) или Албендазол (400 мг в сутки в течение 3 дней).

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