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/Кардиология

Гипертонический криз: как предотвратить развитие болезни

4.2тЧитать материал на украинском

Осенью у людей обостряются хронические заболевания, в частности, артериальная гипертензия – гипертонический криз.

Как предотвратить развитие болезни, и при каких симптомах надо немедленно вызвать скорую, рассказала на своей странице в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Лучшим способом предотвращения гипертонических кризов является эффективное взаимодействие с врачом. Только специалист может подобрать эффективное лечение, которое поможет контролировать болезнь", - отметила она.

По словам Супрун, не менее важно соблюдать здоровый образ жизни - отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, правильно питаться, регулярно заниматься физическими упражнениями и ограничить соль в рационе до 5 г в сутки.

Она уточнила, что гипертонический криз - это внезапное и значительное повышение артериального давления от базового уровня. Угрозу здоровью и жизни несет значительное повышение АД (как правило> 180 и/или 120 мм рт.ст.), которое осложняется смертельно опасными состояниями. В частности, развитие мозгового инсульта, инфаркта миокарда, отека легких.

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В 103 нужно звонить при следующих симптомах: интенсивная боль или значительный дискомфорт за грудиной или в области сердца; нарушение речи, слабость в одной руке, асимметрия лица; интенсивная головная боль, которая сопровождается расстройствами зрения; тошнота и рвота.

Однако, чаще случается, что значительное внезапное повышение артериального давления сопровождается головной болью, головокружением, ощущением тревоги, сердцебиением. Такие состояния не требуют вызова скорой и могут лечиться амбулаторно. Для снижения давления используются антигипертензивные препараты в таблетках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине запретили сразу два популярных лекарства от высокого давления.

Персона
Ульяна Супрун
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