Гаджеты не помогают худеть: Супрун развенчала популярные мифы

Исследователи из США развенчали около 400 мифов из сферы медицины, которыми до сих пор руководствуются украинские медики.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. министра охраны здоровья Украины Ульяна Супрун. Она отметила, что было проанализировано около трех тысяч исследований, опубликованных с 2003-го по 2017 год в журналах JAMA и the Lancet, и с 2011-го по 2017-й в New England Journal of Medicine.

Каждое десятое показало, что исследования противоречат распространенным практикам врачей.

Супрун привела несколько примеров.

Добавки омега уменьшают риск появления сердечно-сосудистых болезней.

Люди, которые потребляют много жирной рыбы, действительно имеют более низкий риск возникновения проблем с сердцем. В то же время добавки омега-3 не уменьшают риск болезней сердца и смертности от них. Это, кстати, было одним из ключевых медицинских разочарований 2018 года.

Хотя высокие дозы омега-3 уменьшают уровень триглицеридов крови – это актуально для пациентов с атеросклерозом. Омега-3 также могут быть полезными в облегчении симптомов ревматоидного артрита. Все это непременно должны принять во внимание как врачи, так и пациенты, которым назначают баночки с желтыми капсулами.

Когда у ребенка обнаруживают астму, родителям нужно тщательно очистить жилье от любых раздражителей, которые могут спровоцировать приступ одышки.

Исследование свидетельствует, что такая чистота не дает результатов в борьбе с астмой. Напротив, ранний контакт ребенка с различными антигенами защищает от развития этого заболевания. Самый низкий его показатель – среди детей, выросших на ферме.

Например, одно из исследований показывает, что борьба с вредителями, в частности мышами, не повлияла на частоту приступов астмы.

Гаджеты, которые считают шаги и калории, помогают в похудении.

Это не так. Длительные исследования показывают, что люди, которые худели с гаджетами и приложениями, смогли потерять меньше лишнего веса, чем те, что использовали стандартные средства.

Препараты на основе гинкго-билоба защищают от ухудшения памяти или деменции.

Добавки, изготовленные из листьев деревьев гинкго, были распространены в медицине античного Китая. Они до сих пор рекламируются как средства для улучшения памяти. Но большое федеральное исследования в США показало, что добавка абсолютно неэффективна для этого. Несмотря на это, до сих пор ее продажи достигают сотен миллионов долларов только в США.

В случае повреждения коленного мениска, действительно, помочь может только операция.

На самом деле в случае повреждения суставного хряща не всегда нужно делать операцию. Во многих случаях может помочь физиотерапия.

Например, в США 46 000 пациентов ежегодно делают операции, чтобы восстановить суставы. Но исследование показало, что пациенты с поврежденным мениском и умеренным артритом – те, что полгода занимались физиотерапией, и те, что сделали операцию – в равной степени выздоровели. Так же доказательная медицина свидетельствует, что большинство грыж дисков поясничного отдела позвоночника рассасываются сами, то есть не требуют хирургического вмешательства.

Ульяна Супрун Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, Супрун развенчала мифы о грудном вскармливании и рассказала, как нужно питаться молодым мамам.

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