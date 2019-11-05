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/ Болезни и лечение

"Фекалии в воде": в Украине произошла новая вспышка болезни Боткина

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В Кропивницком семеро жителей одного микрорайона, среди которых двое маленьких детей, заболели болезнью Боткина – гепатитом А.

По словам местных жителей, виной тому дырявый водопровод, через который вирус мог попасть в питьевую воду, передает ТСН.

"Я грешу только и только на воду. Очень плохо себя чувствовали: высокая температура, тошнота. Благодаря чему? Благодаря водоканалу и фекалиям в воде", – говорит Олеся Симухина, родная сестра которой, а также двое детей 6 и 1,5 лет заболели гепатитом А.

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В Кропивницком вспыхнул гепатит А

В Кропивницком вспыхнул гепатит А

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Отмечается, что больных госпитализировали в городскую инфекционную больницу. По словам медиков, их состояние уже намного лучше.

"В детском инфекционном отделении находятся двое больных детишек, и во взрослом инфекционном отделении находятся пятеро больных вирусным гепатитом А. На сегодняшний день состояние всех больных ближе к удовлетворительному", – рассказала заместитель главного врача Оксана Кабанчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди учеников одной из школ Беляевского района Одесской области произошла вспышка заболевания на гепатит "А".

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Место
Украина Кропивницкий
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