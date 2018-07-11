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Есть результат: ученые создали эффективное лекарство от старения

1.8тЧитать новость на украинском

Ученые создали препарат, способное уберегать кожу от старения, выбирая стареющие клетки организма животного и уничтожает их, увеличивая его выживание примерно на 36%.

Его изобрели биологи из Национального института старения США в Бетесде, сообщает "АиФ".

Ученые обнаружили, что клетки взрослого человека теряют способность делиться через 40-50 циклов. Накопление этих клеток, исключенных из работы, запускает процесс старения организма в целом.

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Специалисты провели эксперименты по применению нового препарата на лабораторных мышах. Во время эксперимента лекарство вернуло грызунам подвижность, а их выживаемость увеличилась на 36%, а смертность снизилась на 65%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские ученые нашли механизм для разработки антивозрастных препаратов.

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