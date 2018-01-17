Еще одна смерть от кори: в Минздраве забили тревогу

В Украине зафиксировали еще одну смерть от опасного инфекционного заболевания - кори.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в Одессе умер взрослый пациент.

Второй умершей стала 30-летняя женщина. Она умерла 15 января в городской инфекционной больнице Одессы, сообщили Радио Свобода в городском департаменте здравоохранения.

В ведомстве отмечают, что с 2017-го года от кори умерло 7 человек, из них 4 - дети. "Мы продолжаем усиленные меры по вакцинации против этого опасного заболевания и призываем каждого внимательно следить за своим здоровьем. Вы можете уже болеть корью, но не знать об этом", - предупреждают в Минздраве.

Там также напоминают, что инкубационный период кори, когда симптомы еще не проявляются, составляет 6-21 дней.

Далее начинается период заболевания с такими симптомами:

- высокая температура,

- головная боль,

- насморк,

- сухой кашель,

- увеличение лимфоузлов,

- воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения),

- понос и рвота.

На 4-5 день болезни появляется красная сыпь, которая начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело. Болезнь с симптомами длится до 4 недель и более.

Корь имеет серьезные осложнения: заболевания может привести к пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга - энцефалита, другим серьезным осложнениям, а также к инвалидности и смерти.

"Корью болеют не только дети, но и взрослые: под угрозой все, кто не имеет прививки. В случае контакта с больным корью немедленно обратитесь к врачу", - настоятельно советуют чиновники Минздрава.

Специфического лечения от кори нет, но заболевание можно предупредить. Единственный надежный способ защититься от кори - вакцинация. 2 дозы вакцины защищают от кори. Если ребенок пропустил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, обратитесь в медицинское учреждение и получите бесплатное прививки как можно быстрее. Для взрослых: если вы не были вакцинированы против кори, вам также рекомендуется сделать прививки. Это можно сделать в частных клиниках.

Как ранее сообщал "МедОбоз", в течение первых двух недель нового, 2018 года, в Украине корью заболели 1285 человек - 856 детей и 429 взрослых.