Эпидемия кори в Украине: Супрун развеяла все страхи о вакцинации

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун собрала наиболее распространенные вопросы, которые касаются прививок от кори.

"Сейчас крайне необходимо, чтобы каждый владел научно доказательной информацией. И не давал возможности распространяться слухам и мифам о вакцинах", — написала она в Facebook, разместив наиболее важные ответы и разъяснения.

Насколько безопасна вакцина от кори?

Вакцина КПК используется уже более 50 лет, и более 500 миллионов доз вакцин с противокоревым компонентом было введено в более чем 100 странах мира. Она безопасна и эффективна.

Вакцины, как и любое лекарство, могут вызвать реакции, но серьезные реакции на вакцину — крайне редки. В то время, как корь может иметь тяжелое течение, нести риск госпитализации и смерти, прививки вакциной КПК — безопасны. Вероятность серьезной аллергической реакции на вакцину КПК составляет одна реакция на миллион прививок. Тогда как из 1000 заразившихся корью, 1 умирает, 1 заболевает энцефалитом, а 50 получают тяжелые осложнения.

Корь Киевский экспресс

Какая вакцина есть в Украине?

Сейчас в Украине для прививок КПК поставляют такие вакцины:

"Приорикс"/Priorix (производитель GlaxoSmithKline Biologicals SA, Бельгия), преквалифицированные ВОЗ, самой авторитетной организацией мира в сфере здравоохранения. "М-М-Р II"/M-M-R II (производитель Merck & Co., Inc., США), одобренную государственным Управлением продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration (FDA), которая также является одним из самых авторитетных учреждений мира в этой сфере.

Обе вакцины безопасны, эффективны и гарантированы государством безвозмездно в рамках национального календаря профилактических прививок. Большое количество поставщиков позволяет стране избежать недостатка в случае дефицита продукта от одного производителя. Это особенно важно во время вспышки, ведь только с начала года корью в Украине заболели более 26 500 человек и 10 из них умерли.

Когда вакцинировать ребенка?

В Украине делают прививки от кори дважды: в 12 месяцев и в 6 лет. Если ребенку вскоре исполняется 1 или 6 лет, это значит, что приближается время вакцинации от кори. Очень важно не откладывать прививки. Если ребенок пропустил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, нужно обратиться к врачу и как можно быстрее наверстать пропущенные прививки КПК.

Каковы риски для невакцинированных?

Вероятность заразиться для невакцинированного человека, контактировавшего с больным корью, составляет 90%. У более 5% людей, переболевших корью, развиваются нарушения здоровья на всю жизнь.

Что делать, если родители указывают на то, что записи о прививках их ребенка являются ложными, и/или не помнят, какие из записанных в справке ребенка прививок делали на самом деле?

В таком случае родителям нужно обратиться в медицинское учреждение и сделать ребенку прививку. Дополнительное прививки от кори не вредит ребенку, а наоборот — усиливает защиту.

Можно вакцинироваться во время вспышки?

Во время вспышки чрезвычайно важно защитить ребенка от кори. Если ребенку исполняется 12 месяцев или 6 лет, если он пропустил плановую прививку от кори раньше — вакцинироваться крайне необходимо! Прививка — единственный надежный способ получить защиту от инфекций. Так же, если взрослый не имеет прививки, то ее нужно сделать.

Что делать, если человек контактировал с больным корью?

В случае контакта с больным корью немедленно обратитесь к врачу: нужно сделать прививки в течение первых 72 часов. В некоторых случаях также (например, тем, у кого есть противопоказания к вакцинации) вводят иммуноглобулин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ульяна Супрун уже развенчивала популярные мифы о кори.

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