Эпидемия гриппа в Украине: врач назвал опасные симптомы

В Украине грипп и ОРВИ в нынешнем эпидемическом сезоне проходят с осложнениями. Заболевание поражает многие органы – от дыхательных путей до нервной системы.

Об этом рассказал в эфире ObozTV врач-иммунолог Сергей Зайков. Специалист посоветовал в случае недомогания обращаться за квалифицированной помощью, а не лечиться "народными методами".

"Что касается тяжести ОРВИ, то в этом году они действительно довольно тяжело проходят, большое число пациентов обращается не только с ОРВИ, но и с их осложнениями", – рассказал он.

Зайков перечислил характерные симптомы начала заболевания:

"Мы классически привыкли, что грипп начинается с высокой температуры тела и поражения многих органов и систем. В первую очередь, это поражение верхних и нижних дыхательных путей, может быть мышечная боль, утомляемость, кашель, поражение органов кишечно-желудочного тракта, тошнота, рвота, поражение сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, суставов и т.д."

При этом врач отметил, что в домашних условиях сложно четко определить, где грипп, а где другое ОРВИ, и посоветовал обращаться к специалистам.

Одним из эффективных методов профилактики гриппа и других ОРВИ Зайков назвал прививки.

"Лучше прививку было проводить за 2-3 месяца до начала вспышки гриппа. Сейчас, хотя она менее эффективна, смысл в этом есть", – рассказал он.

Народные методы лечения гриппа врач назвал недостаточно эффективными и проверенными.

ivona.bigmir.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение недели 17-23 декабря в Украинегриппом и ОРВИ заболели, по официальной статистике, 216 213 человек, 64,9% из которых – дети до 17 лет.

Эпидемические пороги превышены в восьми областях Украины: Киевской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Одесской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой.

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