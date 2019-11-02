Эпидемия дифтерии в Украине: глава Минздрава сделала заявление

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявляет, что в Украине эпидемии дифтерии пока нет.

Но в случае ухудшения ситуации страна будет обеспечена достаточным количеством доз сыворотки из разных источников, сообщила она в интервью "BBC Украина".

Зоряна Скалецкая "Главком"

"Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем. В прошлом году было 10 больных, а использовали 141 дозу сыворотки. Несколько сотен списали, потому что закончился срок годности. То есть 141 флакон - это и была потребность Украины в сыворотке", – заявила Скалецкая.

По ее совам, в этом году в Украине уже есть 200 флаконов сыворотки, еще дополнительно 150-170 передадут международные организации в качестве гуманитарной помощи. Еще 100 в качестве помощи предоставят посольства в случае если будет такая необходимость.

"То есть, на самом деле мы можем рассчитывать на 450 флаконов сыворотки, и этого количества лекарств достаточно", – подчеркнула министр.

Кроме того, Скалецкая сообщила, что Миндзрав полностью мониторит ситуацию с наличием вакцин по всем областям.

"Была информация об отсутствии вакцин в некоторых районах Киевской области, но этот вопрос мы мониторим и контролируем. Я надеюсь, что в регионах мы будем видеть динамику увеличения вакцинации. Если ее не будет, дальше я уже буду говорить с губернаторами", - добавила она.

По данным Минздрава, на 1 ноября в Украине был зарегистрирован 21 случай заболевания дифтерией, из которых 19 - в октябре.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения призвало украинцев сделать прививки против дифтерии.

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