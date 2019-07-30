Термин "медицинский каннабис" предусматривает применение засушенного растения Cannabis sativa для лечения типа фитотерапии.

Среди большого количества веществ, которые в ней содержатся, так называемых каннабиноидов, есть 2 основных:

каннабидиол (CBD) – без психотропного эффекта;

тетрагидроканнабинол (ТНС) – с психотропным.

Первое вещество одобрено американским агентством FDA как противосудорожный препарат для лечения двух редких видов тяжелой эпилепсии, в т. ч. у детей. Но это препарат второй линии, который прилагается к первой линии при неэффективности. Еще два каннабиноида: дронабинол и набилон – одобрены в некоторых странах для лечения тошноты и рвоты, как осложнений химиотерапии.

В то же время, FDA не одобряла использования непосредственно медицинской марихуаны, поскольку ее доказательная база слаба вследствие низкого качества имеющихся исследований.

Однако в виде травы для курения и вейпа, экстрактов, капель для приема внутрь, а также в составе лосьонов и кремов она легализована в 29 штатах США и в части европейских и азиатских стран. Но – не у всех.

Иллюстрация

Список показаний для медицинского каннабиса большой. Более всего данных о положительном эффекте при мышечных спазмах при рассеянном склерозе и эпилепсии и при тошноте в ходе химиотерапии. Кроме того, каннабис используют также как обезболивающее при хронической боли умеренной интенсивности и для лечения заболеваний и патологических состояний со стороны центральной нервной системы: болезни Альцгеймера, шизофрении, посттравматического расстройства, анорексии.

Случаи смерти от передозировки марихуаной не зафиксировано, но распространенными побочными эффектами являются тревога, галлюцинации, паранойя.

Зависимость возникает в 9-30% и менее выражена, чем для опиатов. Синдром отмены проявляется сонливостью, снижением аппетита, тревогой.

При отсутствии качественной доказательной базы решение о легализации медицинского каннабиса является не столько медицинским, сколько социально-политическим. Поэтому использование лозунга "внедрение международного опыта в отечественную медицину" при агитации за законопроект о собственном производстве медицинского каннабиса для "реализации права пациентов на медицинскую помощь" выглядит довольно пафосным. Таких пациентов руководительница МОЗ насчитала 2 млн (?), призывая "бороться за распространение в Украине прогрессивных общемировых тенденций в здравоохранении".

Хотелось бы увидеть такую борьбу других "прогрессивные тенденции", например, финансирование здравоохранения в размере 5% ВВП и отечественную трансплантологию.

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