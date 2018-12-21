Ну, началось...

У нас в клинике две смерти от гриппа за одни сутки, у всех групп А был подтверждён быстрыми тестами, клиническая картина соответствовала диагнозу. Все из группы риска - сахарный диабет, один впервые выявленный. У всех позднее обращение - после 5-го дня болезни. Больные постоянно поступают.

Анализируя истории поступающих больных, хочу ещё раз обратить внимание, коллеги, на некоторые моменты, связанные с ведением гриппа в период начавшегося роста заболеваемости, а именно:

1. Помните, что грипп может из нетяжелого стать тяжелым в любой момент у любого больного, но особенно - у групп риска, поэтому их лучше наблюдать в динамике.

2. Ожидаемые группы риска в этом году, помимо хорошо известных (сах.диабет, избыточная масса тела и т.д.), дети до 2-х лет и взрослые старше 65 лет.

3. Для верификации диагноза, решения вопроса о специфической терапии, учитывая отсутствие у нас широкого доступа к молекулярным методам исследования, можно пользоваться быстрыми тестами как на первичном уровне, так и в клинике. Только помните, что отрицательный результат этого исследования не является исключением диагноза.

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4. Раннее назначение противовирусных препаратов снижает риск не только осложнений, но и частоту госпитализаций. Раннее - это первые сутки. Из этого следует следующий вывод - пациентам, особенно из групп риска, необходимо обращаться за помощью в первый день болезни.

5. Из противовирусных препаратов у нас в стране доступен пока озельтамивир, НИКАКИЕ ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА С ПРОТИВОВИРУСНОЙ АКТИВНОСТЬЮ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАМЕНЯТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ. Резистентность к этому препарату очень низкая.

6. Озельтамивир совсем не обязательно всем подряд назначать, но группам риска - обязательно.

7. К ремантадину большинство штаммов вируса гриппа устойчивы, поэтому его нецелесообразно применять ни для лечения гриппа, ни для профилактики.

8. Как я отмечала ранее, основное самое тяжелое осложнение сегодняшнего гриппа - тяжелые внегоспитальные вторичные пневмонии.

9. Вакцинироваться еще можно и нужно, но вакцинальный статус не должен влиять на диагноз, учитывая тот факт, что прививка полностью не предотвращает заболевание. Ведение таких больных, особенно из групп риска, должно соответствовать общим рекомендациям.

10. И последнее, заболели - сидите дома, друзья, особенно коллеги, а не так, как обычно.