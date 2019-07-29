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/ Болезни и лечение

"Думаете, вам не грозит?" Комаровский ужаснул украинцев правдой о смертельной болезни

1.6т Читать материал на украинском

Гепатит А и Е чаще всего распространяется из-за низкого уровня пищевой гигиены, небезопасной воды и отсутствия санитарии.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил известный украинский врач Евгений Комаровский, приурочив пост к Всемирному дню борьбы против этого недуга 28 июля.

"Думаете, вам не грозит гепатит? Подумайте еще раз", – сказано в тексте. Отмечается, что способы защиты против этих болезней – соблюдения правил гигиены, правильная пищевая обработка продуктов, а также употребление только безопасной воды.

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Евгений Комаровский

Евгений Комаровский

facebook.com/komarovskiynet

Гепатит В, С и D распространяется через кровь, семенную и другие жидкости организма. Соответственно, правила защиты от этих форм болезни будут отличаться (смотрите на картинках):

"Думаете, вам не грозит?" Комаровский ужаснул украинцев правдой о смертельной болезни

instagram.com/doctor_komarovskiy

"Думаете, вам не грозит?" Комаровский ужаснул украинцев правдой о смертельной болезни

instagram.com/doctor_komarovskiy

"Думаете, вам не грозит?" Комаровский ужаснул украинцев правдой о смертельной болезни

instagram.com/doctor_komarovskiy

"Думаете, вам не грозит?" Комаровский ужаснул украинцев правдой о смертельной болезни

instagram.com/doctor_komarovskiy

Как писал OBOZREVATEL, недавно Евгений Комаровский рассказал, что причиной быстрого загрязнения волос может быть неправильно выбранный шампунь.

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Темы
Здоровье гепатит
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Теги
болезни болезнь врачи здоровье
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